Toç Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk, 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsamasını istedi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk, 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsamasını istedi Açıklaması

26.04.2022 11:33
Toç Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk, 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsamasını istedi Açıklaması

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm memurları kapsamasını isteyerek, "Sadece bazı hizmet kollarında görev yapan ve belirli unvanlara sahip kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde ek gösterge düzenlemesi yapılması, mevcut sorunu çözmeyeceği gibi yeni...

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm memurları kapsamasını isteyerek, "Sadece bazı hizmet kollarında görev yapan ve belirli unvanlara sahip kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde ek gösterge düzenlemesi yapılması, mevcut sorunu çözmeyeceği gibi yeni sorunları da beraberinde getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, yazılı açıklamasında, 6. Dönem Toplu Sözleşmesinde imza altına aldıkları karar gereği yapılacak ek gösterge sistemindeki düzenlemenin, yeni mağduriyetlere ve hak kayıplarına yol açmaması gerektiğini belirtti.

Düzenlemenin tüm memurları kapsamasını isteyen Hüseyin Öztürk, şunları kaydetti:

"Yeni ek gösterge düzenlemesi, bazı hizmet kolları ve bazı çalışanlar yerine tüm çalışanların ek göstergesini iyileştiren, mevcutta ek göstergesi bulunmayan kamu çalışanlarını da sisteme dahil eden, 3600 ek göstergesi olanların ek göstergelerini artıran bir düzenleme olmalı. Tarım-Orman çalışanlarının yetkili sendikası ve temsilcisi olarak sadece ek gösterge rakamlarında yapılacak düzenleme ile yetinilmemesi gerektiğini, emeklilik maaşları ve ikramiyelerine doğrudan etki eden diğer unsurların da yeniden düzenlenerek buradaki adaletsizliğin de giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesinde tüm tarafları memnun edecek bir çalışma beklediklerini belirterek, "Sadece bazı hizmet kollarında görev yapan ve belirli unvanlara sahip kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde ek gösterge düzenlemesi yapılması, mevcut sorunu çözmeyeceği gibi yeni sorunları da beraberinde getirecektir. Yapılacak düzenleme tüm kamu çalışanlarına emekli ikramiyesi ve emekli maaşı yönünden iyileştirme sağlayacak şekilde kapsayıcı ve adil bir düzenleme olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli kamu çalışanlarının özlük haklarını korumak kaydıyla kadro beklediklerini de aktaran Öztürk, bu konudaki düzenlemenin yayınlandığı tarih itibarıyla çalışmakta olan sözleşmelilere süreye bakılmaksızın kadro verilmesi ve sonrasında da sözleşmeli istihdamdan vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Dünyada yapım ve planlama aşamasındaki kömürlü termik santral kapasitesi yüzde 13 azaldı Dünyada yapım ve planlama aşamasındaki kömürlü termik santral kapasitesi yüzde 13 azaldı Van'da kopya düzeneği ele geçirildi Van'da kopya düzeneği ele geçirildi

Hüseyin Öztürk, Emekli, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toç Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk, 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsamasını istedi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
12:01 Oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni detay! Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı
11:59 Nükleer savaş uyarısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski müzakere ediyormuş gibi yapıyor, iyi bir aktör
11:57 Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı
11:35 Hesabına 1 milyon TL gönderilen şoför, yanlışlıkla yatırılan parayı sahibine iade etti
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
11:21 HDP'li Garo Paylan'ın skandal "soykırım" kanun teklifine Bahçeli'den sert sözler: Bu fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Ezel dizisindeki rolünü reddetmiş! Barış Falay, yıllar sonra itiraf etti: Senaryoya bakmadım
11:00 Canlı yayında Suriyeli kavgası! Mehmet Metiner, Sinan Oğan'a ve moderatöre sinirlenip stüdyoyu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 12:09:46. #1.13#
SON DAKİKA: Toç Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk, 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsamasını istedi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement