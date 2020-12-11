TOÇ Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk'ten 'su tasarrufu' çağrısı - Son Dakika

TOÇ Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk'ten 'su tasarrufu' çağrısı
11.12.2020 12:37
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve TOÇ Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, su tasarrufu yapılmasına ilişkin çağrıda bulundu.
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve TOÇ Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, su tasarrufu yapılmasına ilişkin çağrıda bulundu.
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve TOÇ Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, su tasarrufu yapılmasına ilişkin çağrıda bulundu. Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "İklim şartlarındaki değişiklikler ve israf nedeniyle su kaynaklarımız tükeniyor. Suyun yaşamın vazgeçilmezi olduğunu bilmek yeterli değil; onu doğru kullanmak ve korumak gerekli. Geleceğimizi tüketmeyelim" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL
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