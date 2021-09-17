TOCANCIPA - Kolombiya'da egzotik hayvan kaçakçılığı - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sabana Ekopark Doğa Koruma Alanı'ndan görüntüler

Alanda bakılan hayvanlardan detaylar

Yetkililerle röportajlar

Parkı ziyaret edenlerden görüntüler

Hayvanlardan detaylar TOCANCIPA - Dünya'da en fazla biyoçeşitliliğe sahip ülkelerden Kolombiya'da uyuşturucu, silah kaçakçılığı kadar büyük bir sektör haline gelen egzotik hayvan kaçakçılığında, her yıl 17 milyon dolar değerinde yurt dışına çıkarılmak istenen özellikle maymun, kaplumbağa ve sürüngenlerden oluşan hayvan ele geçiriliyor. Tocancipa vilayetindeki Sabana Ekopark Doğa Koruma Alanı ise ele geçirilen egzotik hayvanlara ev sahipliği yapıyor.