TOÇEV 25. Yıl Sempozyumu: "Risk Altındaki Çocuklar"

18 Mart 2019 tarihinde Kadir Has Üniversitesi'nde yapılacak olan sempozyumda, alanında çocuklarla ilgili pek çok konuda çalışmalar gerçekleştirmiş önemli isimler yer alacak.

TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı), "Çocuk Hakları Perspektifinden Türkiye'deki Risk Altındaki Çocuklar Sempozyumu" ile yine hayati bir sorunu gündeme taşıyor. Özellikle çalışan çocuklar, çocuk istismarı, suça sürüklenen çocuklar, eğitim dışı kalan çocukların eğitimi gibi konularda dünya çapında önemli isimlerin katılacağı sempozyum, 18 Mart 2019 Pazartesi günü iki oturum halinde yapılacak.

ÇOCUK SORUNLARINA BİLİMSEL BAKIŞ

Kadir Has Üniversitesi D Blok Büyük Salon'da gerçekleşecek sempozyum, TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun'un açılış konuşmasıyla başlayacak. 1994 yılında TOÇEV'i kurarak vakfın milyonlarca çocuğa ulaşmasını sağlayan Ebru Uygun, 25 yıl boyunca çocukların eğitim görmesi adına yaptığı çalışmaları paylaşacak.

Ebru Uygun'un konuşmasının ardından özellikle çocuk istismarı konusundaki çalışmalarıyla dünyaca tanınan ve bir dönem Adli Tıp Kurumu Başkanlığı görevini de yürütmüş olan Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Polat kürsüye gelecek. Çocuk hakları konusundaki çalışmaları ve kitaplarıyla dünya çapında tanınan bir diğer akademisyen Dublin City Üniversitesi Öğretim Üyesi Rosaleen McElvaney ise sorunu Batı dünyasının gözünden küresel perspektifte ele alacak.

DEĞERLİ PANELLER, ÖNEMLİ PANELİSTLER

Sempozyumun öğleden sonraki bölümü ISS Türkiye Grup İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura ile Akçansa Kurumsal İletişim Müdürü Banu Üçer'in katılacakları "İyi Örnekler Söyleşisi" ile başlayacak. Sempozyum, söyleşinin ardından iki ayrı panelle devam edecek. Prof.Dr. Oğuz Polat tarafından yönetilecek olan panellerin ilki "Çocuk Hakları Perspektifinden Çalışan Çocuklar" başlığını taşıyor. Panelistler Kadir Has Üniversite Psikoloji Bölüm Başkanı Doç.Dr Aslı Çarkoğlu, ILO Kıdemli Program Yöneticisi Ceren Ababay Tosyalı, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr Güçlü Akyürek.

"Risk Altındaki Çocuklar" başlıklı ikinci panel de Prof. Dr. Oğuz Polat tarafından yönetilecek. Bu bölümün panelistleri ise Pedagog-Gazeteci Yusuf Ahmet Kulca, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Hizmetler Öğretim Üyesi Prof.Dr Zeynep Şimşek, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kar, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fulya Eroğlu, ÇATED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Konuk, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri GM Eğitim ve İyileştirme Daire Başkanlığı Çocuk Eğitim ve İyileştirme Şube Müdürü Elçin Çakar Terzioğlu.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARA SUNULACAK

Sunuculuğunu Hakan Bilgin'in yapacağı Çocuk Hakları Perspektifinden Türkiye'deki Risk Altındaki Çocuklar Sempozyumu, çalıştay programı ile ikinci gün de devam edecek.

Akademisyenler, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli uluslararası kurumlardan gelen isimlerin katılacağı çalıştay sonunda hazırlanacak ve çözüm önerilerini içeren rapor ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacak.