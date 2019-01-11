Todab'dan Kayıt Dışı Tohum Satışlarıyla Mücadele İçin Yeni Yöntem

Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) kayıt dışı tohumluk satışlarıyla daha etkin mücadele etmek için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) kayıt dışı tohumluk satışlarıyla daha etkin mücadele etmek için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Artık TODAB üyeleri, TODAB'ın web sayfasında (www.todab.org.tr) bulunan Kayıt Dışı Tohum Satış Bildirimi bölümünü kullanarak kayıt dışı faaliyet gösteren kişi ve firmaları haber verebilecek. Bildirimler Tarım ve Orman Bakanlığına iletilecek.



TODAB Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Hacıoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada sertifikalı tohum üretimi ve kullanımının, tescil edilen ve üretime alınan yeni çeşitlerin ve üye sayılarının her yıl artmasının sektörün gelişiminin en önemli göstergesi olduğunu ancak kayıt dışı tohumculuk faaliyetlerinin bu gelişimin hızını düşürdüğünü kaydetti. TODAB Başkanı Hacıoğlu, "Bir taraftan sektörümüz gelişirken, büyürken diğer taraftan ne yazık ki hiç arzu etmediğimiz bazı faaliyetlere şahit oluyoruz. Bunların başında kayıt dışı tohum satışı geliyor. Türkiye Tohumcular Birliği, Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversitelerimiz, enstitülerimiz ve tohumlukla ilgili tüm paydaşlarımız yıllardan beri sertifikalı tohumun önemini anlatıyor, kayıt dışı satışların engellenmesi için mücadele veriyor. Ancak henüz istediğimiz sonucu alabilmiş değiliz" dedi.



Tarım ve Orman Bakanlığının kayıt dışı tohumla ilgili hassasiyetlerini ve çalışmalarını bildiklerini ve TODAB olarak ellerinden geldiğince desteklediklerini vurgulayan Hacıoğlu: "TODAB olarak üyelerimiz adına bu konuya hiçbir zaman kayıtsız kalmadık ve bundan sonra da bu konu ile ilgili yürütülen mücadeleye sonuna kadar destek olacağız" şeklinde konuştu. Bu amaçla sadece TODAB üyelerinin kullanabileceği "Kayıt Dışı Tohum Satış Bildirimi" uygulamasını başlattıklarını söyleyen Hacıoğlu: "Bu uygulama ile kayıt dışı faaliyet gösteren kişi ve firmaların engellenmesini hedefliyoruz. Üyelerimiz bu uygulama aracılığı ile şahit olunan kayıt dışı çalışmaları anında alt birliğimize iletebilecek. Bizde bu verileri Tarım ve Orman Bakanlığı ve il teşkilatları ile paylaşacağız. Bu yolla Bakanlığımızın yürüttüğü denetim faaliyetlerine katkı sağlayarak haksız rekabetin önlenmesinde aktif rol alacağız. Üyelerimizi bu sitemde bildirimde bulunmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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