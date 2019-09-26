Toplumsal Değerler ve İşbirliği Federasyonu (TODİF) tarafından "Kültür ve Edebiyatın Penceresinden Toplumsal Değerler" adlı panel gerçekleştirildi.



Toplumsal Değerler ve İşbirliği Federasyonu (TODİF) tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde "Kültür ve Edebiyatın Penceresinden Toplumsal Değerler" adlı panel gerçekleştirildi. Toplumsal Değerler ve İşbirliği Federasyonu Başkanı Bekir Erdoğan, "Kültür ve Edebiyatın Penceresinden Toplumsal Değerler" adlı panelimizi yüzüncüyıl üniversitesi öğrencileri ile beraber gerçekleştirdik. Panele konuşmacı olarak desteklerini sunan Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zeki Taştan hocamıza, Doktor Öğretim Üyesi Ömer Demirbağ hocamıza, Sosyolog ve Türkolog Betül Orhan hocamıza TODİF adına minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. İçişleri Bakanlığı sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğü tarafından desteklenen "Van gençliği değerlerine sahip çıkıyor" projesi milli ve manevi değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve korumak için lise ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitimlere Van ilinde devam edecektir" dedi. - VAN