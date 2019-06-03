Son Dakika Haberleri: TODOSK üyeleri karla kaplı Geyik dağının zirvesine çıktı
Son Dakika Spor Haber

TODOSK üyeleri karla kaplı Geyik dağının zirvesine çıktı

1 saat önce

Toroslar Doğa Sporları Kulübü'nün (TODOSK) 13 üyesi, Gündoğmuş sınırlarındaki 2 bin 850 metre yüksekliğindeki Geyik dağının karlı zirvesine tırmanış yaptılar.

TODOSK üyeleri karla kaplı Geyik dağının zirvesine çıktı, System.String[]
Toroslar Doğa Sporları Kulübü'nün (TODOSK) 13 üyesi, Gündoğmuş sınırlarındaki 2 bin 850 metre yüksekliğindeki Geyik dağının karlı zirvesine tırmanış yaptılar.
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi sınırlarında bulunan Eğri Gölde iki gün kamp yapan TODOSK üyeleri, birinci gün Eğri Göl kıyısında kamp yaparak, ikinci gün ise Taşali platosunun en yüksek noktası olan 2 bin 850 metre yüksekliğindeki Geyik dağının karlı zirvesine üç buçuk saatlik yürüyüşle ulaştı.
TODOSK üyesi ve rehberi Erdoğan İster, gazetecilere yaptığı açıklamada, aralarında milli dağcı Semra Keskin'in de bulunduğu 13 üyeleriyle iki gün Eğri Göl'de kamp yaptıklarını, Taşeli platosunun en yüksek noktası olan 2 bin 850 metre yükseklikteki Geyik dağının karlı zirvesine üç buçuk saatte ulaştıklarını söyledi.
"Bu dağların karları önemli 2 ırmağı besliyor"
Geyik dağının güney ve batı yamaçlarındaki eriyen karların Alara Çayını, Doğu yamacının ise Göksu ve Ermenek çaylarını beslediğini ifade eden İster, "Eğri göl yaylası saklı bir cennet. Eğri göl ve çevresine herkesin sahip çıkması gerekli. Zaman zaman bölgede rastgele bırakılmış çöpler görünce insan üzülüyor. Buraya gelen herkes bu doğa harikasını daha güzel kullanmalı." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:28 Kaynak: AA
Antalya, Toroslar, Gündoğmuş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaya geçidinde engelliye de "yol yok" Türkiye şehitlerini uğurladı Volkan Demirel kararını verdi: Fenerbahçe'ye hizmetimi henüz tamamlamadım Fenerbahçe'de Alper krizi! Yıllığı 14 milyon TL

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 14:11:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TODOSK üyeleri karla kaplı Geyik dağının zirvesine çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]