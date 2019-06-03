TODOSK üyeleri karla kaplı Geyik dağının zirvesine çıktı

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Doğa Sporları Kulübü'nün (TODOSK) 13 üyesi, Gündoğmuş
sınırlarındaki 2 bin 850 metre yüksekliğindeki Geyik dağının karlı zirvesine tırmanış yaptılar. Antalya
'nın Gündoğmuş ilçesi sınırlarında bulunan Eğri Gölde iki gün kamp yapan TODOSK üyeleri, birinci gün Eğri Göl kıyısında kamp yaparak, ikinci gün ise Taşali platosunun en yüksek noktası olan 2 bin 850 metre yüksekliğindeki Geyik dağının karlı zirvesine üç buçuk saatlik yürüyüşle ulaştı.
TODOSK üyesi ve rehberi Erdoğan İster, gazetecilere yaptığı açıklamada, aralarında milli dağcı Semra Keskin
'in de bulunduğu 13 üyeleriyle iki gün Eğri Göl'de kamp yaptıklarını, Taşeli platosunun en yüksek noktası olan 2 bin 850 metre yükseklikteki Geyik dağının karlı zirvesine üç buçuk saatte ulaştıklarını söyledi.
"Bu dağların karları önemli 2 ırmağı besliyor"
Geyik dağının güney ve batı yamaçlarındaki eriyen karların Alara Çayını, Doğu yamacının ise Göksu
ve Ermenek
çaylarını beslediğini ifade eden İster, "Eğri göl yaylası saklı bir cennet. Eğri göl ve çevresine herkesin sahip çıkması gerekli. Zaman zaman bölgede rastgele bırakılmış çöpler görünce insan üzülüyor. Buraya gelen herkes bu doğa harikasını daha güzel kullanmalı." diye konuştu.