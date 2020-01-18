Tödürge Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu - Son Dakika

Tödürge Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu
6 saat önce
Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:28 Kaynak: AA
Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Zara'da, ilçe merkezine 18 kilometre mesafedeki Tödürge Gölü kısmen dondu.
Sivas- Erzincan kara yolu kenarında yer alan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan gölün bazı kısımları buzla kaplandı.
Gölün yüzeyinin buzla kaplı hali güzel görüntüler oluşturdu.
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