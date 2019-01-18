Son Dakika Haberleri: Tödürge ve Ulaş Göllerinde Kış Ortası Kuş Sayılı Yapıldı

Tödürge ve Ulaş Göllerinde Kış Ortası Kuş Sayılı Yapıldı

1 saat önce

Sivas'ta Tödürge ve Ulaş göllerinde kış ortası kuş sayımı yapıldı.

Tödürge ve Ulaş Göllerinde Kış Ortası Kuş Sayılı Yapıldı, System.String[]
Sivas'ta Tödürge ve Ulaş göllerinde kış ortası kuş sayımı yapıldı.

Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan Tödürge gölü ve Ulaş göllerinde kış ortası kuş sayımını gerçekleştirdi. Sayımda; 2 adet küçük baş akbalıkçıl, 10 adet angıt ve 124 adet yeşil baş ördek popülasyonu tespit edildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:37 Kaynak: İHA

Sivas, Güncel
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