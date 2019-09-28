Son Dakika Haberleri: Tofaş, 2 milyonuncu Doblo’yu üretti
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Tofaş, 2 milyonuncu Doblo’yu üretti

1 saat önce

Hafif ticari araç pazarında "segmentinin yaratıcısı" Fiat Doblo'nun 2 milyonuncusu, Tofaş Fabrikası'ndaki üretim bantlarından indirildi.

Tofaş, 2 milyonuncu Doblo’yu üretti, System.String[]

Hafif ticari araç pazarında "segmentinin yaratıcısı" Fiat Doblo'nun 2 milyonuncusu, Tofaş Fabrikası'ndaki üretim bantlarından indirildi

Fiat Doblo, Tofaş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:36 
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