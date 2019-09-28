Tofaş, 2 milyonuncu Doblo’yu üretti
1 saat önce
Hafif ticari araç pazarında "segmentinin yaratıcısı" Fiat Doblo'nun 2 milyonuncusu, Tofaş Fabrikası'ndaki üretim bantlarından indirildi.
Hafif ticari araç pazarında "segmentinin yaratıcısı" Fiat Doblo'nun 2 milyonuncusu, Tofaş Fabrikası'ndaki üretim bantlarından indirildi
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:36
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