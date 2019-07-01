Son Dakika Haberleri: Tofaş, 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı
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Tofaş, 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

1 saat önce

Tofaş, 6'ncı Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyu ile paylaştı.

Tofaş, 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı, System.String[]
Tofaş, 6'ncı Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyu ile paylaştı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da sadece interaktif olarak yayınlanan rapora göre Tofaş, 2018'de Türkiye otomotiv sanayi üretiminin yüzde 19'unu, ihracatının ise yüzde 18'ini gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:08 
türkiye, tofaş, Ekonomi
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