Tofaş, 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı
1 saat önce
Tofaş, 6'ncı Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyu ile paylaştı.
Tofaş
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:08
, 6'ncı Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyu ile paylaştı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da sadece interaktif olarak yayınlanan rapora göre Tofaş, 2018'de Türkiye
otomotiv sanayi üretiminin yüzde 19'unu, ihracatının ise yüzde 18'ini gerçekleştirdi.
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