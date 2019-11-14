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TOFAŞ: 82 - Partizan NIS: 72

7 saat önce

Salon: TOFAŞHakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Gytis Vilius (Litvanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)TOFAŞ: Berk Uğurlu 3, Dj White 5, Mejia 26, Lojeski 15, Williams 12, Berkan Durmaz 1, Barış Ermiş, Batın Tuna, Phillip 14, Muhsin Yaşar 6Partizan NIS: Zagorac 4, Jaramaz 2, Jankovic 2,...

TOFAŞ: 82 - Partizan NIS: 72, System.String[]

Salon: TOFAŞ


Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Gytis Vilius (Litvanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)


TOFAŞ: Berk Uğurlu 3, Dj White 5, Mejia 26, Lojeski 15, Williams 12, Berkan Durmaz 1, Barış Ermiş, Batın Tuna, Phillip 14, Muhsin Yaşar 6


Partizan NIS: Zagorac 4, Jaramaz 2, Jankovic 2, Thomas 7, Peiners 1, Paige 9, Gordic 15, Velickovic 5, Bircevic 11, Trifunovic 7, Mosley 9


1. Periyot: 18-10


Devre: 42-31


3. Periyot: 63-54


TOFAŞ bu skorla gruptaki 4. galibiyetine imza atarken, Partizan NIS ise ikinci yenilgisini aldı.


Karşılaşmaya savunma agresif başlayan TOFAŞ, hücumda Mejia ve Lojeski ikilisinin iyi hücumlarıyla 4. dakikayı 8-5 önde geçti. Rakibini uyguladığı tam saha baskılarla top kayıplarına zorlayan TOFAŞ, Mejia ile skor üretmeye devam edince 10-0'lık seri yakaladı ve 8. dakikada fark çift hanelere çıktı: 16-5. Kalan dakikalarda Gordic ile sayı üreten Partizan farkı azaltsa da ilk periyot Bursa temsilcisinin 18-10 üstünlüğüyle geçildi.


İkinci çeyreğe hücumda pota altını iyi kullanarak başlayan TOFAŞ, Muhsin Yaşar ve Williams'ın sayılarıyla 13. dakikada farkı 13'e (25-12) çıkardı. İlk çeyrekte uyguladığı baskılı oyunu bu çeyrekte de devam ettiren Bursa temsilcisi, kısa oyuncularının set hücumlarıyla skor üretmeye devam ederek ilk yarıyı 42-31 önde tamamladı.


Üçüncü çeyrekte Lojeski, Berk Uğurlu ve Mejia'nın etkili oyunuyla 26. dakikaya kadar farkı çift hanelerde tutan TOFAŞ, rakibinin Gordic ve Velickovic'le bulduğu 3 sayılık basketleri engelleyemeyince 28. dakikada fark bir anda 5'e indi: 56-51. Başantrenör Orhun Ene'nin molasının ardından sahaya daha sakin bir görüntüyle çıkan mavi-yeşilliler, Phillip ve White ile sayılar bularak rahatlayıp, final periyoduna 63-54 üstün girdi.


Son çeyreğe kontrollü başlayan TOFAŞ, Mejia'nın asist ve sayılarıyla 34. dakikada farkı 14'e çıkardı: 72-58. Bu dakikadan sonra seyirci desteğini de arkasına alan TOFAŞ, rakibine geri dönüş şansı vermedi ve karşılaşmadan 82-72 galip ayrıldı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Berk Uğurlu, Yunanistan, Williams, Partizan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:03 
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