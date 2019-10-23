TOFAŞ 91-81 Rytas Vilnius

Karşılaşmanın ilk bölümüne Litvanya ekibi etkili başlarken, 6'ncı dakikada skoru 9-13'e getirdi. Akabinde oyunu dengeleyen TOFAŞ, Berkan ve Berk'in skorerliğiyle ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı. İkinci yarıda daha verimli bir görüntü çizen TOFAŞ, Williams'ın elinden sayılarla ritim buldu ve devreye de 51-47 üstün girdi. Dönüşte Bairstow ile sayılar bulan Rytas, 23'üncü dakika skoru lehine çevirdi (53-56). Ancak sonraki dakikalarda savunmada sertliğini artıran TOFAŞ, final çeyreğine 67-62'lik skor avantajıyla başladı. Son çeyreğe daha disiplinli başlayan TOFAŞ, hücumdaki etkinliğini sürdürünce 10-0'lık seri yakaladı ve fark çift hanelere çıktı (77-65). Kalan dakikalarda da üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, parkeden 91-81 galip ayrıldı.



SALON: TOFAŞ



HAKEMLER: Seffi Shemmesh (İsrail), Milos Koljensic (Karadağ), Petros Papapetrou (Yunanistan)



TOFAŞ: Muhaymin Mustafa 11, Berkan Durmaz 9, Phillip 11, Lojeski 9, Williams 16, Berk Uğurlu 6, Barış Ermiş 10, Mejia 5, Bora Satır, Muhsin Yaşar 14



RYTAS VILNIUS: Holloway 20, Cruz 17, Echodas 2, Bairstow 11, Butkevicius 9, Sırvydis 7, Bickauskis 3, Girdziunas 2, Bendzius 8, Blazevic 2, Kairys



1. PERİYOT: 22-21



DEVRE: 51-47



3. PERİYOT: : 67-62



5 FAUL: Muhsin Yaşar (34.19) (TOFAŞ), Saldivar (36.19) (Rytas Vilnius)