Son Dakika Haberleri: Tofaş, Anadolu Efes Maçına Odaklandı

Tofaş, Anadolu Efes Maçına Odaklandı

6 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında TOFAŞ, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Tofaş, Anadolu Efes Maçına Odaklandı, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında TOFAŞ, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

Ligde 8 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Bursa temsilcisi, 19 puanla haftaya Anadolu Efes'in önünde 2. sırada girdi. Bir maç eksiği bulunan Anadolu Efes ise 17 puanla 3. durumda bulunuyor.

Öngören: "İlk 3'te yer almak adına önemli bir maç"

TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın son maçında Anadolu Efes'i konuk edeceklerini ve zorlu bir müsabaka oynayacaklarını söyledi.

Anadolu Efes'in çok güçlü bir rakip olduğunu dile getiren Öngören, ULEB Avrupa Kupası'ndan elenmeleri sonrası kendileri için bu maçın öneminin arttığını vurguladı.

"Rakibin gücü ortada. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de iyi maçlar çıkarıyorlar." diyen Öngören, şöyle konuştu:

"İlk 3'te yer almak adına önemli bir maç. Avrupa'dan elenince, lig daha da önem kazandı. Konsantrasyonumuzu tamamen buraya vermemiz lazım. Normal sezon adına da önemli bir maç. Salonun dolacağını düşünüyoruz. Güzel basketbol oynayıp, kazanmak istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:13 Kaynak: AA

Avrupa, Anadolu Efes, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lotodan 510 Milyon TL Kazandığını Altı Hafta Sonra Öğrendi Basketbol: THY Avrupa Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Sompo Japan: 95 - Banvit: 75 Şenol Güneş İstifa Sorusunu Cevapladı: Görevimin Başındayım!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:55:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tofaş, Anadolu Efes Maçına Odaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]