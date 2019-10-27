Tofaş Ar-Ge Merkezi çeyrek asrı devirdi
1 saat önce
Tofaş Üst Yöneticisi Cengiz Eroldu, 15 yılda 1,6 milyar euro Ar-Ge harcaması yaptıklarını belirterek, "10 yıldır yıllık ciromuzun yaklaşık yüzde 3'ünü Ar-Ge harcamalarına ayırıyoruz.
Tofaş Üst Yöneticisi Cengiz Eroldu, 15 yılda 1,6 milyar euro Ar-Ge harcaması yaptıklarını belirterek, "10 yıldır yıllık ciromuzun yaklaşık yüzde 3'ünü Ar-Ge harcamalarına ayırıyoruz. Tofaş, birçok kez Avrupa'da en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk bin şirket arasında yer aldı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:02
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