Son Dakika Haberleri: Tofaş Ar-Ge Merkezi çeyrek asrı devirdi
Son Dakika Ekonomi Tofaş Ar-Ge Merkezi çeyrek asrı devirdi

Tofaş Ar-Ge Merkezi çeyrek asrı devirdi

1 saat önce

Tofaş Üst Yöneticisi Cengiz Eroldu, 15 yılda 1,6 milyar euro Ar-Ge harcaması yaptıklarını belirterek, "10 yıldır yıllık ciromuzun yaklaşık yüzde 3'ünü Ar-Ge harcamalarına ayırıyoruz.

Tofaş Ar-Ge Merkezi çeyrek asrı devirdi, System.String[]

Tofaş Üst Yöneticisi Cengiz Eroldu, 15 yılda 1,6 milyar euro Ar-Ge harcaması yaptıklarını belirterek, "10 yıldır yıllık ciromuzun yaklaşık yüzde 3'ünü Ar-Ge harcamalarına ayırıyoruz. Tofaş, birçok kez Avrupa'da en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk bin şirket arasında yer aldı" dedi.

Cengiz Eroldu, Avrupa, Tofaş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:02 
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