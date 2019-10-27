Tofaş Ar-Ge Merkezi çeyrek asrı devirdi

Tofaş Üst Yöneticisi Cengiz Eroldu, 15 yılda 1,6 milyar euro Ar-Ge harcaması yaptıklarını belirterek, "10 yıldır yıllık ciromuzun yaklaşık yüzde 3'ünü Ar-Ge harcamalarına ayırıyoruz. Tofaş, birçok kez Avrupa'da en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk bin şirket arasında yer aldı" dedi.