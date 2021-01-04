Tofaş Başantrenörü Hakan Demir'den dikkat çeken açıklamalar - Son Dakika

Tofaş Başantrenörü Hakan Demir'den dikkat çeken açıklamalar

04.01.2021 11:15
Tofaş Başantrenörü Hakan Demir'den dikkat çeken açıklamalar, System.String[]

Tofaş Başantrenörü Hakan Demir, "Böylesine köklü, organize ve disiplinli bir kurumun içerisinde benzer özellikleri taşıyan bir profesyonel olarak yer almak bana mutlu olduğum bir yerde bulunma hissi veriyor" dedi.

Tofaş Başantrenörü Hakan Demir, "Böylesine köklü, organize ve disiplinli bir kurumun içerisinde benzer özellikleri taşıyan bir profesyonel olarak yer almak bana mutlu olduğum bir yerde bulunma hissi veriyor" dedi.

ING Basketbol Süper Ligi takımlardan Tofaş'ın başantrenörü Hakan Demir, kulübün resmi YouTube kanalında gerçekleştirilen soru-cevap röportajında açıklamalarda bulundu. Tofaş Spor Kulübü'nün başantrenörü olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Demir, kendisini iyi bir öğretici antrenör olarak gördüğünü belirtirken, antrenörlük becerileriyle örtüşen bir kulüpte çalıştığına vurgu yaparak, "Burada kendimi daha sorumluluk sahibi hissediyorum" diye konuştu.

"Becerimle de örtüşen bir durum"

Altyapıdan yetişmiş oyuncuları A Takım'a kazandırmak ve bu oyuncularla başarılar elde etmek istediğini ifade eden Hakan Demir, "Ben de altyapıdan gelen oyuncularla oynamayı seven ve onlara katkıda bulunan bir antrenör olarak tabii ki bu kulübün hedeflerinde, DNA'sında bir altyapı gerçeğinin bulunması, daha büyük başarılara bu altyapı gerçeğiyle gidilebileceğine inanmış olması, geçmişinde de bunu kanıtlamış olması dolayısıyla burada kendimi daha sorumluluk sahibi hissediyorum. Bu da benim aynı zamanda becerimle de örtüşen bir durum. Dolayısıyla bir A Takım antrenörü olarak benim aslında kulübe, şehre ve kuruma yapabileceğim en büyük katkı; altyapıdan şu ana kadar yetişmiş oyunculardan maksimum yararlanmak. Eğer bu yararı en üst seviyeye çıkarıp, o oyuncularla gerçekten hedeflere gitmeye başladığımızı şehir, camia gördüğü zaman bu zaten yeterince iyi bir örnek teşkil edecektir. Kendi altyapısından yetişmiş oyuncuların A Takımı'nda oynadığını gören daha alt yaş gruplarındaki genç arkadaşlar, aileler bunda büyük bir motivasyon göreceklerdir. Bence en büyük görevim tabii ki diğer organizasyonlarla beraber bu yetişmiş oyuncuları A Takım'a kazandırmak ve onlarla belirli başarılar elde etmek" şeklinde konuştu.

"Hedefim bugünü kazanmak"

Bu uyumlu birliktelikten iyi bir sonuç çıkacağını düşündüğünü aktaran Demir, "Böylesine köklü bir kulüp, aynı zamanda organize ve disiplinli bir kurumun içerisinde benzer özellikleri taşıyan bir profesyonel olarak yer almak bir kere bana olmaktan mutlu olduğum bir yerde bulunma hissi veriyor. Aynı kurumsal anlayışla, aynı bakış açısıyla, aynı disiplin ve profesyonel anlayışla katkımın olabileceğini ve burada bir uyum olduğunu görebiliyorum. Kuruma ve kulübümüze büyük saygım var. Pandemi dönemi olması ya da görevi aldığım dönem itibarıyla bulunduğu konum geçmişten belki biraz daha farklı da olsa burada aldığım sorumluluk; kulübü en iyi yere getirebilmek için, en profesyonelce ve en iyi çalışmayı yapabilecek gücü bana veriyor. Böylesine uyumlu birliktelikten iyi bir sonuç çıkacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Antrenörlük tarzıyla ilgili de bilgiler veren Hakan Demir, "Kendimi iyi bir öğretici antrenör olarak görüyorum. Basketbolun temellerini oyunculara iyi vererek, fiziksel antrenmanlar da yaptırarak bulunduğu konumdan daha iyi bir duruma getirebilecek bir antrenörlük tarzım var. Kişisel hedefim bugünü en iyi geçirmek. İyi bir antrenör olmak için her günü kazanmanız gerekiyor. Sabah yola çıkıp, kulübe gelirken birinci hedefim bugünü kazanmak ve günü en iyi şekilde geçirmek. Bütün bunların sonucunda da sizi bir yerlere götüren bir yol ortaya çıkıyor. O yola geldiğiniz zaman da hazırlıklı olmalısınız" dedi.

"İşine saygı gösterene adil davranırım"

Genç oyuncularla iyi bir iletişim kurarak onların oyunlarının gelişim göstermesine ve kariyerlerine katkı sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Hakan Demir, şunları söyledi:

"Onların gelişim göstermesi, iyi yerlere gelmesi ve bunun neticesinde de onların o kariyer yolunda önemli bir yere sahip olmam benim adıma da gurur verici. Aynı zamanda da uyguladığım tarzın, yöntemin bir şekilde turnusol kağıdı diyebileceğim kendini ispatladığı bir alan oluyor. Dolayısıyla yaptığım işe ve metotlarıma daha çok güveniyorum ve yeni oyunculara aktarma konusunda da daha cesur ve istekli davranıyorum. Benim bakış açım herkese adaletli davranmak. İyi antrenman yapan oyuncuya fırsat vermek. İşine saygı gösteren oyuncuyu geçmişi, kariyeri ne olursa olsun diğerinden ayırmamak ve ona daha fazla kredi vermek. Bir oyuncunun işine saygı duyduğunu görmek, ekstra antrenman yaptığını görmek, antrenmanına, saatlerine, koçuna, staff'ına, ekibine, kulübüne saygı duyduğunu görmek benim onlara aynı zamanda daha fazla kredi vermemi gerektiren bir durum oluşturur. Dolayısıyla ben o insanlara adil davranırım. Bu adil davranma duygusu yaptıkları işe saygı ve emek ile alakalı."

"Pandemiden güçlenerek çıkacağız"

Pandeminin basketbola kalıcı bir etkisinin olmayacağını düşündüğünü kaydeden Demir, "Hatta iyi bir etkisi olacağını da düşünüyorum. Evet maçlar seyircisiz oynanıyor ama bu süreçte oyuncular, görüyorum ki daha fazla özel antrenman yapıyorlar, daha az stresli oynuyorlar. Sanki önümüzdeki yıllara iyi bir hazırlık gibi geçiriyorlar diye düşünüyorum. Önümüzdeki sezon, hemen eskiye döneceğimiz düşünmüyorum ama ondan sonraki sezon basketbolun, sporun bu durumdan daha da güçlenerek çıkacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Tofaş Başantrenörü Hakan Demir'den dikkat çeken açıklamalar

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Hakan Demir, Organize, Tofaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tofaş Başantrenörü Hakan Demir'den dikkat çeken açıklamalar - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et Evinde ölü bulunan Alp Kırşan'ın komşusu, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 455,5 liradan işlem görüyor Canlı müzik eşliğindeki alkollü eğlenceye polis baskını! 89 kişiye ceza kesildi Kimlik yerine banka kartı gösteren kadın polisi de şaşırttı Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu
Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu         
11:43
2021'in ilk yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 7 bin 640 lira oldu 2021'in ilk yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 7 bin 640 lira oldu         
11:36
Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı         
11:03
Ocakta kiralara en fazla yüzde 12,28 oranında zam yapılabilecek Ocakta kiralara en fazla yüzde 12,28 oranında zam yapılabilecek         
10:56
ABD'de aşı haberleri rahatlık getirdi: Artık her 6 saniyede 1 kişi koronavirüse yakalanıyor ABD'de aşı haberleri rahatlık getirdi: Artık her 6 saniyede 1 kişi koronavirüse yakalanıyor         
10:50
Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları         
10:40
Kuraklık yüzünden telef olacaklardı! Yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştılar Kuraklık yüzünden telef olacaklardı! Yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştılar         
10:15
Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu         
09:58
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Sadakatsiz kocasının izinsiz görüntülerini mahkemeye veren kadına, Yargıtay'dan hükümsüzlük kararı Sadakatsiz kocasının izinsiz görüntülerini mahkemeye veren kadına, Yargıtay'dan hükümsüzlük kararı         
09:37
Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi         
08:40
Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor         
07:56
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Otelin çatısından paraşütle atlayanlar paniğe neden oldu! O anlar kamerada Otelin çatısından paraşütle atlayanlar paniğe neden oldu! O anlar kamerada         
00:33
Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir         
22:31
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 12:05:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tofaş Başantrenörü Hakan Demir'den dikkat çeken açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei