TOFAŞ Basketbol ekibinde 2 koronavirüs vakası

TOFAŞ Basketbol Takımı'nda, 1 oyuncu ve 1 teknik ekip çalışanının Covid-19 PCR tarama testi pozitif sonuçlandı. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncu ve teknik ekip çalışanının tedavi sürecine başlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tofaş Basketbol Takımımızın 2020-2021 ING Basketbol Süper Ligi 14. haftasında oynayacağı karşılaşma öncesinde; A Takım sporcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp personelimiz 25 Aralık 2020 tarihinde rutin Covid-19 PCR tarama testinden geçmiştir. Gerçekleştirilen testler sonucunda 1 oyuncu ve 1 antrenörümüzde daha pozitif vaka tespit edilmiştir. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncu ve teknik ekip çalışanımızda izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış olup, konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.

- Bursa