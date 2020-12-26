TOFAŞ Basketbol ekibinde 2 koronavirüs vakası - Son Dakika

TOFAŞ Basketbol ekibinde 2 koronavirüs vakası

26.12.2020 14:22
TOFAŞ Basketbol ekibinde 2 koronavirüs vakası, System.String[]

TOFAŞ Basketbol Takımı'nda, 1 oyuncu ve 1 teknik ekip çalışanının Covid-19 PCR tarama testi pozitif sonuçlandı.

TOFAŞ Basketbol Takımı'nda, 1 oyuncu ve 1 teknik ekip çalışanının Covid-19 PCR tarama testi pozitif sonuçlandı. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncu ve teknik ekip çalışanının tedavi sürecine başlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tofaş Basketbol Takımımızın 2020-2021 ING Basketbol Süper Ligi 14. haftasında oynayacağı karşılaşma öncesinde; A Takım sporcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp personelimiz 25 Aralık 2020 tarihinde rutin Covid-19 PCR tarama testinden geçmiştir. Gerçekleştirilen testler sonucunda 1 oyuncu ve 1 antrenörümüzde daha pozitif vaka tespit edilmiştir. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncu ve teknik ekip çalışanımızda izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış olup, konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.


- Bursa

Koronavirüs, PCR Testi, basketbol, Tofaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TOFAŞ Basketbol ekibinde 2 koronavirüs vakası - Son Dakika Spor


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