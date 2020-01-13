TOFAŞ Basketbol Takımı, Andorra'ya gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor TOFAŞ Basketbol Takımı, Andorra'ya gitti - Son Dakika Spor

TOFAŞ Basketbol Takımı, Andorra'ya gitti

16 dakika önce

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup TOP 16 turu 2'nci haftasında deplasmanda oynayacağı MoraBanc Andorra mücadelesi için bugün Andorra'ya gitti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Andorra'ya gitti, System.String[]

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup TOP 16 turu 2'nci haftasında deplasmanda oynayacağı MoraBanc Andorra mücadelesi için bugün Andorra'ya gitti.

7Days EuroCup TOP16 turu H Grubu 2. hafta karşılaşmasında deplasmanda İspanya ACB Ligi'nde mücadele eden MoraBanc Andorra takımıyla kozlarını paylaşacak olan TOFAŞ'ta ING Basketbol Süper Ligi'nde alınan Frutti Extra Bursaspor galibiyeti sonrası gözler Avrupa'ya çevrildi. Eurocup'ta tarihinde ilk kez mücadele ettiği son 16 turuna Unicaja Malaga galibiyetiyle başlayan Mavi Yeşilliler, Andorra'ya eksik bir kadroyla gitti. TOFAŞ Basketbol Takımı'nda gribal enfeksiyon geçiren Başantrenör Orhun Ene ile oyuncular Sammy Mejia ve Matt Lojeski sakatlıkları nedeniyle, DJ White da gribal enfeksiyon geçirmesi nedeniyle kafilede yer almazken, yeni transfer Rion Brown; Andorra kafilesinde yer almasına rağmen statü gereği (TOP16 turunun başlamasının ardından kadroya dahil edilmesi nedeniyle TOP16 turu ilk devre müsabakalarında görev yapamayacak. ABD'li oyuncu, 4'üncü hafta müsabakasıyla birlikte parkede yerini alabilecek) Andorra deplasmanında forma giyemeyecek.

İstanbul Havaalanı'ndan saat 12.30'de kalkan tarifeli uçak ile İspanya'nın Barcelona şehrine geçen TOFAŞ kafilesi buradan da yaklaşık 4 saatlik kara yolculuğu sonrası Andorra'ya ulaşacak. Bursa ekibi, yarın ve maç günü karşılaşmanın oynanacağı Poliesportiu Dandorra Arena'da gerçekleştireceği iki antrenmanla müsabaka için hazırlıklarını tamamlayacak. MoraBanc Andorra ile TOFAŞ arasındaki mücadele 15 Ocak Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Eurocup TOP16 turu H Grubu ilk haftasında TOFAŞ Basketbol Takımı, Unicaja Malaga'yı evinde 84-82 mağlup ederken; MoraBanc Andorra ise deplasmanda Joventut Badalona'ya 90-87 kaybetmişti.


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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:06 Kaynak: DHA
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