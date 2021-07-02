Tofaş Basketbol Takımı, Elgin Cook'u transfer etti

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Tofaş Basketbol Takımı, Amerikalı forvet Elgin Cook ile anlaşma sağladı.

2021-2022 sezonu kadro yapılanması için çalışmalarına devam eden ING Basketbol Süper Ligi ekibi Tofaş, kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi. Mavi-yeşilliler, geçen sezon Lokman Hekim Fethiye Belediyespor forması giyen Amerikalı forvet Elgin Cook ile anlaşma sağladı. Oregon mezunu olan ve 2017-2018 sezonunda Alman temsilcisi MHP Riesen Ludwigsburg ile Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four deneyimi yaşayan Elgin Cook, 2019-2020 sezonunda Rusya'nın Avtodor Saratov takımında sergilediği performansla sezon içinde Unics Kazan'a transfer olmuştu. Ancak pandemi sebebiyle sezonun yarıda kalmasıyla bu takımda sadece 1 maç oynayabilen Elgin Cook, 2020-2021 sezonunu ise ülkemizde geçirdi. Fethiye formasıyla süre aldığı 29 maçta 15.9 sayı-6.6 ribaund-1.9 asist-1 top çalma ortalama istatistiklerine imza atan 1993 doğumlu ve 1.97 cm boyundaki kısa forvet, ortaya koyduğu bu performans ile geride kalan sezonda ligin öne çıkan isimlerinden biri olmayı başarmıştı. - BURSA