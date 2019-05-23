TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan'ı farklı geçti
6 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 102-76 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:30 Kaynak: İHA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, sahasında Beşiktaş
Sompo Japan'ı 102-76 yenerek seride 1-0 öne geçti. Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyodu 23-20 önde kapatan Bursa
ekibi, soyunma odasına da 48-45 önde girdi. Üçüncü periyotta farkı iyice açan mavi-yeşilli ekip, final periyoduna 72-58 üstünlükle başladı. Son periyotta da etkili oyununu devam ettiren TOFAŞ, salondan 102-76 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 26 Mayıs Pazar günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.
(İHA)
Beşiktaş, Galatasaray'ın da İstediği Douglas'a Kancayı Taktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Domagoj Vida'dan 3 Çocuk Yapmasını İstedi!
Ajax'tan Dorukhan Toköz'e 7 Milyon Euroluk Teklif
Sao Paulo, Adriano'nun Peşine Düştü!