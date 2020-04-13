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Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi bir tık uzağınızda!
26 dakika önce
Android ve IOS işletim sistemlerinde kullanılabilen "Tofaş Müzesi" uygulaması aracılığıyla, ücretsiz olarak müze ve içerisinde yer alan eserlerle ilgili bilgileri anlatım eşliğinde sunuluyor.
Android ve IOS işletim sistemlerinde kullanılabilen "Tofaş Müzesi" uygulaması aracılığıyla, ücretsiz olarak müze ve içerisinde yer alan eserlerle ilgili bilgileri anlatım eşliğinde sunuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:05
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