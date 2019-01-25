Son Dakika Haberleri: Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, Sömestir Tatilinde Ziyaretçilerini Bekliyor

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, Sömestir Tatilinde Ziyaretçilerini Bekliyor

2 saat önce

Tofaş'ın Bursa'ya kazandırdığı Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi ve Sanat Galerisi, yarıyıl tatilinde de ziyaretçilerini bekliyor.

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, Sömestir Tatilinde Ziyaretçilerini Bekliyor, System.String[]
Tofaş'ın Bursa'ya kazandırdığı Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi ve Sanat Galerisi, yarıyıl tatilinde de ziyaretçilerini bekliyor.

Tofaş'dan yapılan açıklamaya göre, firma tarafından restore edilerek 2002 yılından bu yana tarih ve otomotiv meraklılarına kapılarını açan, Türkiye'nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesi, Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi ve Sanat Galerisi, yarıyıl tatilinde de ziyaretçilerini bekliyor.

Bursa Umurbey Bilgi Parkı Kompleksinde yer alan ve 2018 yılında 70 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan, çocukların aileleriyle birlikte gezebileceği Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nde, otomotiv sanayisinin gelişimi, bir tümülüsten yola çıkılarak aktarılıyor.

Müzede 2 bin 600 yıl önce yapılan bir arabanın, Bursalı ustaların elinden yeniden canlandırılmış halinin yanı sıra, tekerlekler, geleneksel araba atölyeleri, motorsuz araçlar ve 50. yılını geride bırakan Tofaş tarafından üretilen modeller sergileniyor.

2008 yılında restore edilen, tarihi Umurbey Hamamı'nın bulunduğu alanda yer alan Tofaş Sanat Galerisinde ise "Kantarın Topuzu: Teraziler, Ağırlıklar, Ölçü Aletleri Sergisi" devam ediyor. Sergide terazi ve kantarların, mutfaktan ticaret hayatına; ekonomiden bilime ve kültürel yaşama açılan bir yelpazede, hayatımızda bıraktığı izlere tanıklık etmek mümkün oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:54 Kaynak: AA

Türkiye, Umurbey, Bursa, Tofaş, Ekonomi
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