TOFAŞ, Bursa fabrikasında üretime ara verecek - Son Dakika

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TOFAŞ, Bursa fabrikasında üretime ara verecek
6 saat önce
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ (TOFAŞ), iki hafta süreyle Bursa fabrikasında üretim faaliyetlerine ara verilmesini kararlaştırdı.
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ (TOFAŞ), iki hafta süreyle Bursa fabrikasında üretim faaliyetlerine ara verilmesini kararlaştırdı.
TOFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, 3 Nisan 2020 akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır."
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:08 Kaynak: AA
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