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Tofaş Bursa'nın "En Çok Engelli İstihdamı Sağlayan Şirketi" seçildi - Son Dakika

Tofaş Bursa'nın "En Çok Engelli İstihdamı Sağlayan Şirketi" seçildi

03.12.2021 12:10
Tofaş Bursa'nın "En Çok Engelli İstihdamı Sağlayan Şirketi" seçildi

Tofaş, "Bursa'nın En Çok Engelli İstihdamı Sağlayan Şirketi" olarak belirlendi.

Tofaş, " Bursa'nın En Çok Engelli İstihdamı Sağlayan Şirketi" olarak belirlendi.

Tofaş açıklamasına göre, Tofaş, Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2020 ve 2021 verileri baz alınarak, "Bursa'nın En Çok Engelli İstihdamı Olan Şirketi" seçildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle fabrikayı ziyaret ederek, Tofaş İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Direktörü Orçun Sarıca'ya teşekkür belgesi takdim etti.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Tofaş İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Direktörü Orçun Sarıca, Türkmen ve heyetini Tofaş Fabrikası'nda ağırlamaktan ve ödül almış olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Tofaş olarak uzun yıllardan bu yana engelli bireylerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine destek olmak hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirten Sarıca, "Engelli haklarını tanımayı sadece kanuni bir yükümlülük olarak görmüyor, kurumsal bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. Bursa'nın en çok engelli istihdamı sağlamış fabrikası olarak, toplam 209 çalışanımızla uzun yıllardır omuz omuza çalışıyoruz.

Engelli çalışanlarımızdan 171'i, üretim hatlarımızda aktif olarak görev alıyor. En eski çalışanımız ise 1992 yılında Tofaş'ta işe başladı ve halen bizimle çalışmaya devam ediyor. Bu konuda tüm sanayicilerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

-Tofaş'ın "engelsiz hayata" katkıları sürüyor

Açıklamaya göre, Tofaş, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya ana faaliyet alanından başladı. 2016 yılından bu yana devrede olan "Fiat Engelsiz Hareket" sosyal sorumluluk hareketi ile engelli bireylere yönelik farkındalığı artırmayı hedefleyen Şirket, "Herkesin Güvenli ve Özgürce Seyahat Etme Özgürlüğü Olmalı" fikriyle hayata geçirdiği "Fiat Engelsiz Hareket" ile güvenli araç kullanımı ve konforlu seyahat ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor, engelli bireylerin ve ailelerinin hareket özgürlüğüne destek olmayı amaçlıyor.

Fiat ürün gamında yer alan modellerde, engelli bireylerin araç kullanımı için gereken kit ve aparatları sunuyor.

2017 yılında engelli bireylerin sosyal hayatlarına dokunmak için Bursa'daki Tofaş Spor Salonu'nda "Engelsiz Tribün" uygulamasını oluşturan Tofaş, aynı sene Dünya Engelliler Günü'nde "Haydi Maça Gel" sloganıyla tribünü kullanıma açtı. Tofaş Spor Salonu'ndaki "Engelsiz Tribün" Türkiye'deki tüm basketbol sahaları içinde öncü uygulama olmasıyla da dikkati çekiyor.

Tofaş'ın engelli bireyler için devreye aldığı projeler temelinde engelli çalışanların yanı sıra tüm engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

2019 yılında Türkiye çapındaki işitme engelli bireylerin rahatlıkla kullanabileceği "İyiye İşaret Platformu'nu" hayata geçiren Şirket, bu platformla, Türkiye genelindeki işitme engellilerin Türkçeyi daha etkin kullanabilmelerinin yanında okuma-yazmalarını geliştirmeleri ve günlük hayatlarındaki iletişimde sıkıntı yaşamamalarına katkı sunmayı sürdürüyor. Türkiye'deki tüm işitme engelli bireylerin, "https://engelsizhareket.fiat.com.tr" internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak yararlanabileceği İyiye İşaret platformunda, kelimeler ve cümle içinde kelime kullanımları, görsel, işaret dili ve yazılı olarak videolar halinde izlenebiliyor.

Engelli, Tofaş, Bursa, Fiat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tofaş Bursa'nın 'En Çok Engelli İstihdamı Sağlayan Şirketi' seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tofaş Bursa'nın "En Çok Engelli İstihdamı Sağlayan Şirketi" seçildi - Son Dakika
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