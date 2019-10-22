Tofaş, Bursa ve çevresindeki şehirlerde belirlenen okullarda gönüllü eğitmenleriyle çocuklara kodlama eğitimi veriyor.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirket teknoloji ve dijital dönüşüm alanında hayata geçirdiği projelerine devam ediyor. Tofaş çalışanlarının çocuklarına yönelik başlatılan ve yeni teknolojilere hakim nesiller yetiştirilmesine destek olmayı amaçlayan kodlama eğitimleri şirket dışına da taşınıyor.

Kodlama Projesi'nde, Tofaş çalışanlarından oluşan 27 gönüllü eğitmen, yaşları 9 ile 11 arasında değişen çocuklara kodlama teknolojilerine yönelik eğitimler verirken; projenin yıl sonuna sonuna kadar 448 çocuğa ulaşması hedefleniyor.

Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü ve Tofaş Akademi, geleceğin şekillenmesinde etkin rol oynayacak olan "robotik kodlama" ve 3 boyutlu yazıcı konularında çalışmayı sürdürüyor. "Çocuklara Kodlama Projesi" ile Mayıs ayında, Tofaş çalışanlarının çocuklarının oluşturduğu 16 ayrı grupta yer alan 208 öğrenciye, robotik kodlama konusunda eğitimler veren şirket gönüllüleri, çalışmalarını, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak Bursa ve çevresindeki okullarda sürdürüyor.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte belirlenen 6 devlet ilköğretim okulunda öğrenim gören 240 çocuğa, ekim - kasım döneminde robotik kodlama konusunda eğitim verilmesi amaçlanıyor. İlki Yavuz Selim İlkokulu'nda gerçekleşen Çocuklara Kodlama Eğitimi'nin yıl bitimine kadar Nurettin-Gülten Kutlucan İlkokulu, Vakıf İlkokulu, Haşim İşcan İlkokulu, Hasan Öztimur İlkokulu ve Emine Sait Uyar İlkokulu'nda düzenlenmesi planlanıyor.

Yeni neslin kodlama bilgisini içselleştirmesi hedefleniyor

Geçen yıl başlatılan Çocuklara Kodlama Projesi ile Tofaş çalışanlarından oluşan 27 gönüllü eğitmen, üç gün süren eğitimde robotik kodlama konusunun ayrıntılarını ele almanın yanı sıra, yaşları 9 ila 11 arasında değişen çocukların gelişim ve öğrenme kapasiteleri hakkında da bilgi sahibi oldu.

Program çerçevesinde 16 saatlik eğitim alan öğrenciler; üç boyutlu yazıcı, yapay zeka ve robotik kodlama ile birlikte geleceğin mesleklerinin nasıl bir değişim sürecinden geçebileceği gibi konuları öğrenme imkanı buldu.

Tofaş, çocuklara yönelik kodlama eğitimi ile ezbere dayalı eğitim sisteminin ötesinde, düşünen, yaratıcı zekası gelişmiş, fikirlerini cesaretle ortaya koyan bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Eğitim sırasında kullanılan tüm ekipmanın Tofaş tarafından sağlandığı projeyle, daha önce eğitim alan 208 çocuk ile birlikte söz konusu rakamın yıl sonuna dek 448'e çıkarılması hedefleniyor.