Tofaş, cumartesiyi de mesaiye kattı - Son Dakika
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Tofaş, cumartesiyi de mesaiye kattı

37 dakika önce

Otomobil satışlarında talebin hızlandığına dikkat çeken Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, "Özellikle Fiat Egea satışları çok iyi gidiyor.

Tofaş, cumartesiyi de mesaiye kattı, System.String[]

Otomobil satışlarında talebin hızlandığına dikkat çeken Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, "Özellikle Fiat Egea satışları çok iyi gidiyor. Talebe yetişmek için üretim hattında cumartesi de mesai yapılıyor" dedi.

Fiat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:45 
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