Tofaş, cumartesiyi de mesaiye kattı
37 dakika önce
Otomobil satışlarında talebin hızlandığına dikkat çeken Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, "Özellikle Fiat Egea satışları çok iyi gidiyor.
Otomobil satışlarında talebin hızlandığına dikkat çeken Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, "Özellikle Fiat Egea satışları çok iyi gidiyor. Talebe yetişmek için üretim hattında cumartesi de mesai yapılıyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:45
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