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TOFAŞ, Devin Williams ile anlaştı

1 saat önce

2019-2020 Sezonu transfer çalışmalarını sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezonu Euroleague takımlarından Buducnost Voli'de tamamlayan Devin Williams ile anlaşma sağladı.

TOFAŞ, Devin Williams ile anlaştı, System.String[]

2019-2020 Sezonu transfer çalışmalarını sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezonu Euroleague takımlarından Buducnost Voli'de tamamlayan Devin Williams ile anlaşma sağladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta yeni sezon takviye çalışmaları devam ediyor. İlk transferini Pınar Karşıyaka'dan oyun kurucu Berk Uğurlu'yu kadrosuna katarak yapan Mavi Yeşilliler, 1994 doğumlu ve 2.06 boyundaki Devin Williams ile de anlaşma sağladı. 2018-2019 Sezonuna Demir İnşaat Büyükçekmece'de başlayan Amerikalı pivot daha sonra Karadağ'ın Euroleague ekibi Buducnost Voli'ye transfer olmuş ve sezonu burada tamamlamıştı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:54 Kaynak: DHA
basketbol, Williams, Spor
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