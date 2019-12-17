TOFAŞ, EuroCup'ta son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor TOFAŞ, EuroCup'ta son 16 turuna yükseldi - Son Dakika Spor

TOFAŞ, EuroCup'ta son 16 turuna yükseldi

6 saat önce

SALON: Nilüfer TOFAŞHAKEMLER: Mehdi Difallah (Fransa), Marcin Kowalski (Polonya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)TOFAŞ: Muhaymin Mustafa 9, Berk Uğurlu 11, DJ White 15, Sammy Mejia 21, Devin Williams 13, Muhsin Yaşar 11, Tarık Phillip 10, Barış Ermiş 2, Berkan DurmazLOKOMOTİV KUBAN: Sam...

TOFAŞ, EuroCup'ta son 16 turuna yükseldi, System.String[]

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Mehdi Difallah (Fransa), Marcin Kowalski (Polonya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

TOFAŞ: Muhaymin Mustafa 9, Berk Uğurlu 11, DJ White 15, Sammy Mejia 21, Devin Williams 13, Muhsin Yaşar 11, Tarık Phillip 10, Barış Ermiş 2, Berkan Durmaz

LOKOMOTİV KUBAN: Sam Dekker 17, Mantas Kalnietis 12, Alan Williams 9, Dmitry Kulagin 5, Johnny O'Bryant 18, Will Cummings 12, Mindaugas Kuzminskas 17, Dragan Apic, Vladimir Ivlev, Zakhar Vedishchev

1'İNCİ PERİYOT: 26-28

DEVRE: 48-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-62

5 FAULLE ÇIKAN: 39.51 Mindaugas Kuzminskas (Lokomotiv Kuban)

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup B Grubu 10'uncu ve son hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı 92-90 mağlup etti ve B Grubu'nda 3'üncü sıraya yükselerek son 16 turuna kaldı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı sayılar ile geçilirken, hücumda daha etkili olan konuk ekip ilk 5 dakikayı 14-17 önde geçti. Alınan mola sonrası toparlanan TOFAŞ, Berk ve Devin Williams'ın sayılarıyla skoru eşitledi: 17-17. Dengede geçen ilk periyodu Rus temsilcisi, 26-28 önde tamamladı.

İkinci periyotta üstünlük sürekli olarak el değiştirdi. TOFAŞ bu bölümde Muhsin Yaşar'ı kullanarak pota altında etkili olmak isterken, Mejia ve Devin Williams skora katkı verdi. Lokomotiv Kuban'da ise Kalnietis, ikinci periyotta takımının skor yükünü sırtlado. Periyodun sonunu daha iyi oynayan TOFAŞ, soyunma odasına 48-43 üstün gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan TOFAŞ, DJ White'ın serbest atış çizgisinden bulduğu isabetler sonrası farkı çift hanelere taşıdı: 55-43. Periyodun ortalarına dek farkı koruyan TOFAŞ, daha sonra Lokomotiv Kuban'ın farkı eritmesine engel olamadı. 24'üncü dakika içerisinde üst üste sayılar bulmaya başlayan Rus temsilcisi, 13-0'lık seri yakaladı ve periyodun bitimine 36 saniye kala öne geçti: 61-62. TOFAŞ, DJ White ile bulduğu basket sonrası final periyoduna 63-62'lik skor avantajıyla girdi.

Son periyodun başında karşılıklı sayılar görülse de, önce Mejia ardından Berk'in üst üste bulduğu dış atış isabetleri ibreyi yeniden TOFAŞ'a çevirirken; seyirci desteğini de arkasına alan TOFAŞ 34'üncü dakika içerisinde skoru 78-69'a getirdi. Lokomotiv Kuban, Cummings ile sayılar bularak maçta kalmak isterken, hücumdaki ritmini koruyan TOFAŞ, son dakika 89-81 önde girdi. Son 30 saniyede Kuban, Kulagin'in basket faulü ile birlikte farkı 4'e indirirken (90-86), akabinde Tarık'ın top kaybı sonrası yine Kulagin'in basketiyle fark 2'ye kadar indi. Son anları nefes kesen mücadelede konuk ekibin son hücumunu iyi savunan TOFAŞ maçı da 92-90 kazanmayı başardı.


- Bursa
Büyük Britanya, Williams, Polonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı
Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı TÜİK'in asgari ücret önerisine sendikalardan ilk tepki: Beklentimizin çok altında Hakimleri görevden almanın önünü açan yasa tasarısı Polonya'yı karıştırdı! AB'den ayrılabilir

Son Dakika Haberleri
02:26 Lille, Monaco'yu 3 golle devirdi! Zeki Çelik ve Yusuf... - Son Dakika Spor
02:16 Liverpool kupada dağıldı! Aston Villa'dan 5 yedi - Son Dakika Spor
02:13 Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından - Gürses Kılıç - Son Dakika Spor
02:01 Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim - Son Dakika Spor
01:21 Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı - Son Dakika Spor
23:51 Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim - Son Dakika Spor
23:46 İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 04:35:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TOFAŞ, EuroCup'ta son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]