Tofaş Fabrikası'nda şok ölüm - Son Dakika
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Tofaş Fabrikası'nda şok ölüm

11.01.2023 14:00
Tofaş Fabrikası'nda şok ölüm

Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında 30 kiloluk ağırlıkla ray sistemleri üzerinde yürüyen işçi, 15 metreden beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında 30 kiloluk ağırlıkla ray sistemleri üzerinde yürüyen işçi, 15 metreden beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Tofaş Otomobil Fabrikası'nda öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Tofaş Fabrikası yıllık bakıma girdi. Duygun Yıldız (44), pres atölyesinde 15 metre yükseklikteki ray sistemleri üzerinde, elinde yaklaşık otuz kilogramlık ağırlıkla yürüdüğü esnada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanarak ve şuuru kapalı vaziyette ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kafasında ve kaburgasında kırıklar olduğu belirlenen talihsiz işçinin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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Osmangazi, Bursa, Tofaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tofaş Fabrikası'nda şok ölüm - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tofaş Fabrikası'nda şok ölüm - Son Dakika
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