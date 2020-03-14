TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'ya konuk oluyor - Son Dakika
Son Dakika Spor TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'ya konuk oluyor - Son Dakika Spor

TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'ya konuk oluyor

7 saat önce

TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 23'üncü haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'ya konuk oluyor, System.String[]

TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 23'üncü haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'de başlayacak.

Ligde 15 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan ve 5'inci sırada yer alan mavi-yeşilliler, ligdeki son maçında sahasında Afyon Belediyespor'u mağlup ederken; 16 galibiyet, 5 mağlubiyetle (bir maç eksiğiyle) dördüncü sırada bulunan Fenerbahçe Beko da deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı yenmeyi başarmıştı. İki takım arasında Bursa'da oynanan sezonun ilk yarısındaki maçı Bursa temsilcisi 82-76 kaybetmişti.

Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ arasındaki 23'üncü hafta mücadelesi yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Saat 13.00'de başlayacak karşılaşmayı Mehmet Karabilecen, Mehmet Şahin, Alper Özgök hakem üçlüsü yönetecek.

Karşılaşma, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aldığı tedbirler doğrultusunda; sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak adına seyircisiz oynanacak.


Malcolm Thomas, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:26 Kaynak: DHA
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