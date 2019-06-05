TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:38 Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ, yarın Fenerbahçe Beko
'yu konuk edecek.
TOFAŞ Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Fenerbahçe Beko'nun 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, İstanbul
'da oynadığı ilk 2 maçı 102-68 ve 68-64'lük skorlarla kazanmıştı.
Ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, yarın sahadan galip ayrılması halinde adını finale yazdıracak. Serinin uzaması durumunda ise finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 8 Haziran Cumartesi ve son karşılaşma 11 Haziran Salı günü oynanacak.
Comolli'den sürpriz Mesut Özil açıklaması
Portekiz basını, Fejsa'nın Fenerbahçe ile anlaştığını yazdı!
Damien Comolli, Rondon transferini bitirmek için İngiltere'ye gitti!
Fenerbahçe, Van Beek'i kiralamak istiyor