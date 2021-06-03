TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören: Yeni sezon planlamasına başladık

2020-2021 Sezonunda FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım içerisinde yer alan, ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek finali oynayan; Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'ni de ikincilikle tamamlayan Tofaş Spor Kulübü'nde yeni sezon hazırlıkları başladı.

Pandemi kaynaklı yeni doğan şartlar altında sağlığın önde olduğu zor bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, 2021-2022 sezonunda da aynı misyon ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye liginde Bursa'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini söyledi.