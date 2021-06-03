Üye Girişi
TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören: Yeni sezon planlamasına başladık - Son Dakika

TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören: Yeni sezon planlamasına başladık

03.06.2021 17:16
TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören: Yeni sezon planlamasına başladık, System.String[]

2020-2021 Sezonunda FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım içerisinde yer alan, ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek finali oynayan; Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'ni de ikincilikle tamamlayan Tofaş Spor Kulübü'nde yeni sezon hazırlıkları başladı.

2020-2021 Sezonunda FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım içerisinde yer alan, ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek finali oynayan; Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'ni de ikincilikle tamamlayan Tofaş Spor Kulübü'nde yeni sezon hazırlıkları başladı.

Pandemi kaynaklı yeni doğan şartlar altında sağlığın önde olduğu zor bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, 2021-2022 sezonunda da aynı misyon ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye liginde Bursa'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini söyledi.

Genel Menajer Tolga Öngören, "BGL Takımımızın 31 Mayıs'ta İstanbul'da oynadığı Basketbol Gençler Ligi final karşılaşmasıyla 2020-2021 sezonunu tamamladık. 1 Haziran itibarıyla da Başantrenörümüz Hakan Demir ile birlikte yeni sezon planlaması ve kadro yapılanması için çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Kulübümüz yapısına uygun, her iki kupada da yarışmacı olacak ve sürdürülebilirliği olan doğru bir kadro kurmak istiyoruz. Türk basketboluna hem üst seviyede oyuncu, hem rol model olabilecek yeni yüzler kazandırmaya devam edeceğiz. Seyircilerimizin yanımızda olamadığı bu sezonda onların salonlardaki eksikliğini fazlasıyla hissettik. Aşılama çalışmalarıyla beraber 2021-2022 sezonunda organizasyonların biraz daha normale döneceğini ve taraftarlarımızın da artık tribünlerde yerini alacağını umuyoruz. Sezon boyunca kulübümüzü ve basketbolu destekleyen sponsorlarımıza da katkıları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören: Yeni sezon planlamasına başladık

Basketbol Süper Ligi, Tolga Öngören, basketbol, Tofaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören: Yeni sezon planlamasına başladık - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tesla 6 bin aracını geri çağırdı! Tesla 6 bin aracını geri çağırdı! Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil Kaynarca göleti için Guinness Rekorlar kitabına başvuruldu Kaynarca göleti için Guinness Rekorlar kitabına başvuruldu Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti! Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti! Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor

Son Dakika Haberleri
17:54 Tesla 6 bin aracını geri çağırdı!
17:53 Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak
17:49 Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil
17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
17:29 Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!
17:23 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı
17:20 TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu
17:10 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak
17:08 İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis! Kızının gözleri önünde eski eşini dövmüştü
17:04 Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
Fenerbahçeliler bildirimlerini açsın! 72 saat içinde merakla beklenen hoca bir emojiyle paylaşılabilir Fenerbahçeliler bildirimlerini açsın! 72 saat içinde merakla beklenen hoca bir emojiyle paylaşılabilir         
18:01
Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak         
17:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek         
17:48
Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu         
17:41
Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı         
17:24
TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu         
17:21
Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor         
17:05
Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı         
16:48
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti         
15:33
Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim         
15:28
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı         
15:26
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor         
14:32
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 18:06:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören: Yeni sezon planlamasına başladık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement