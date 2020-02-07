TOFAŞ gözünü yeniden lige çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor TOFAŞ gözünü yeniden lige çevirdi - Son Dakika Spor

TOFAŞ gözünü yeniden lige çevirdi

7 saat önce

TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 19'uncu haftasında yarın deplasmanda Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.

TOFAŞ gözünü yeniden lige çevirdi, System.String[]

TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 19'uncu haftasında yarın deplasmanda Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi 19'uncu hafta mücadelesinde TOFAŞ, Türk Telekom'a konuk oluyor. Hafta içinde oynadığı Avrupa maçında İspanya deplasmanında Unicaja Malaga'ya mağlup olsa da 7Days Eurocup'ta çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşayan mavi-yeşilliler, başkent deplasmanında ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedeflerken, geride kalan 18 haftada aldığı 13 galibiyet, 5 mağlubiyetle 4'üncü sırada bulunan Bursa temsilcisinde bu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde 8 galibiyet, 10 mağlubiyet ile 9'uncu sırada yer alan Burak Gören idaresindeki Türk Telekom ise geçen hafta Fenerbahçe Beko'ya 91-67 mağlup olmuştu.

İki ekip sezon öncesi Antalya'da düzenlenen hazırlık turnuvasında (Gloria – Smart Casual Event Cup 2019) karşı karşıya gelmiş, TOFAŞ Basketbol Takımı mücadelede Türk Telekom'u 74-79'luk skorla mağlup etmişti. Bursa ekibi, sezonun ilk yarısında rakibiyle evinde oynadığı karşılaşmayı da 81-72 kazanmıştı.

Türk Telekom ile TOFAŞ arasındaki 19'uncu hafta mücadelesi yarın Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 17.30'da başlayacak müsabakayı Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Semih Vural hakem üçlüsü yönetecek.


Türk Telekom, basketbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
Keşmir Dayanışma Günü, Ankara'da düzenlenen bir program ile kutlandı Babasının "Sevgilisi var" diye katlettiği Şeyma'nın cenazesinde annesinin feryadı yürek dağladı Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:35:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TOFAŞ gözünü yeniden lige çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]