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TOFAŞ'ın Euroleague One Team projesi finale kaldı

1 saat önce

TOFAŞ Renk projesi, Euroleague tarafından One Team ödüllerine aday gösterildi.

TOFAŞ'ın Euroleague One Team projesi finale kaldı, System.String[]
TOFAŞ Renk projesi, Euroleague tarafından One Team ödüllerine aday gösterildi. Renk Otizm Derneği'yle hazırlanan proje, otizmli çocukların basketbol aracılığıyla sosyalleşebilmeleri için hayata geçirildi.
Tofaş Spor Kulübü'nün Turkish Airlines Euroleague'in sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında Renk Otizm Derneği'yle birlikte hazırladığı proje, ödüle aday gösterildi. Euroleague tarafından yapılan açıklamada, Turkish Airlines Euroleague ve 7Days Eurocup'ta mücadele veren 40 takımın yürüttüğü programların binden fazla katılımcının hayatını etkilediğine vurgu yapılırken, hayata geçirilen projelerle gerçek anlamda sosyal etki yaratma çabaları nedeniyle kulüplere teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca, 40 kulüp tarafından sunulan projeler arasından 6 projenin final etabına kaldığı belirtilerek; Tofas Bursa, Anadolu Efes İstanbul, Arka Gdynia, AX Armani Exchange Olimpia Milan, FC Barcelona ve Unicaja Malaga'nın Euroleague One Team ödülleri için aday gösterilen kulüpler olduğu bildirildi.
Euroleague One Team projesi kapsamında oluşturulan TOFAŞ Renk Basketbol Takımı, otizmli çocukların basketbol aracılığıyla sosyalleşebilmeleri için hayata geçirildi. Renk Otizm Derneği'yle birlikte gerçekleştirilen projede eğitimler, Yeni Nesil Tofaş antrenörleri tarafından verildi. Kulübün Euroleague OneTeam 'elçileri' David Rivers ve Berkan Durmaz'ın da yer aldığı 8 haftalık program sonunda 40 otizmli öğrenci, 13 antrenör ve 9 gönüllüye sertifikaları Kulüp Başkanı Cengiz Eroldu ve Genel Menajer Tolga Öngören tarafından takdim edildi.
Altın, gümüş, bronz olmak üzere 3 kategoride verilecek olan 2018-2019 sezonu One Team ödüllerini kazanan kulüpler, eylül ayında gerçekleştirilecek One Team Yıllık Semineri'nde açıklanacak.

- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:12 Kaynak: DHA
basketbol, tofaş, Spor
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