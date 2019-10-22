Tofaş’ın gönüllü eğitmenleri çocuklara kodlama öğretiyor

Kodlama Projesi'nde Tofaş çalışanlarından oluşan 27 gönüllü eğitmen, yaşları 9 ile 11 arasında değişen çocuklara kodlama teknolojilerine yönelik eğitimler verirken; projenin 2019 sonuna kadar 448 çocuğa ulaşması hedefleniyor.

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