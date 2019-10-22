Son Dakika Haberleri: Tofaş’ın gönüllü eğitmenleri çocuklara kodlama öğretiyor
Son Dakika Ekonomi Tofaş’ın gönüllü eğitmenleri çocuklara kodlama öğretiyor

Tofaş’ın gönüllü eğitmenleri çocuklara kodlama öğretiyor

1 saat önce

Kodlama Projesi'nde Tofaş çalışanlarından oluşan 27 gönüllü eğitmen, yaşları 9 ile 11 arasında değişen çocuklara kodlama teknolojilerine yönelik eğitimler verirken; projenin 2019 sonuna kadar 448 çocuğa ulaşması hedefleniyor.

Tofaş’ın gönüllü eğitmenleri çocuklara kodlama öğretiyor , System.String[]

Kodlama Projesi'nde Tofaş çalışanlarından oluşan 27 gönüllü eğitmen, yaşları 9 ile 11 arasında değişen çocuklara kodlama teknolojilerine yönelik eğitimler verirken; projenin 2019 sonuna kadar 448 çocuğa ulaşması hedefleniyor.

Tofaş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:14 
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