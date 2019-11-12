Son Dakika Haberleri: TOFAŞ'ın konuğu lider Partizan!
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TOFAŞ'ın konuğu lider Partizan!

8 saat önce

TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya'dan Robert Lottermoser, Litvanya'dan Gytis Vilius ve Yunanistan'dan Vasiliki Tsaroucha hakem üçlüsü yönetecek.

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TOFAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya'dan Robert Lottermoser, Litvanya'dan Gytis Vilius ve Yunanistan'dan Vasiliki Tsaroucha hakem üçlüsü yönetecek.


Grupta yaptığı 6 maçın 3'ünü kazanan ve 9 puanla 3. sırada bulunan mavi-yeşilli ekip, Partizan NIS karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak son 16 turu için avantaj elde etmek istiyor.


Grupta tek yenilgi yaşayan Partizan NIS, aldığı 5 galibiyetle lider durumda bulunuyor.


İki takım arasında Belgrad'da oynanan maçta Partizan NIS salondan 93-80 galip ayrılmıştı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Yunanistan, Partizan, Litvanya, Almanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:08 
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