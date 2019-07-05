Tofaş’ın müşteri memnuniyetine iki altın ödül
34 dakika önce
Tofaş, "Contact Center World Awards"ta (İletişim Merkezi Dünya Ödülleri) EMEA Bölgesi'nde "En İyi İletişim Merkezi" ve "En İyi Müşteri Hizmeti" olmak üzere iki ayrı kategoride birincilik ödülüne layık görülen tek otomotiv şirketi oldu.
Tofaş
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:27
, "Contact Center World Awards"ta (İletişim Merkezi Dünya Ödülleri) EMEA Bölgesi'nde "En İyi İletişim Merkezi" ve "En İyi Müşteri Hizmeti" olmak üzere iki ayrı kategoride birincilik ödülüne layık görülen tek otomotiv şirketi oldu.
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