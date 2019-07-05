Son Dakika Haberleri: Tofaş’ın müşteri memnuniyetine iki altın ödül
Son Dakika Ekonomi Haber

Tofaş’ın müşteri memnuniyetine iki altın ödül

34 dakika önce

Tofaş, "Contact Center World Awards"ta (İletişim Merkezi Dünya Ödülleri) EMEA Bölgesi'nde "En İyi İletişim Merkezi" ve "En İyi Müşteri Hizmeti" olmak üzere iki ayrı kategoride birincilik ödülüne layık görülen tek otomotiv şirketi oldu.

Tofaş’ın müşteri memnuniyetine iki altın ödül, System.String[]
Tofaş, "Contact Center World Awards"ta (İletişim Merkezi Dünya Ödülleri) EMEA Bölgesi'nde "En İyi İletişim Merkezi" ve "En İyi Müşteri Hizmeti" olmak üzere iki ayrı kategoride birincilik ödülüne layık görülen tek otomotiv şirketi oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:27 
tofaş, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma Sivaslı usta samuray kılıcı ile Japon ustalara rakip oldu Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lüks yatta eski eşiyle keyif sürüyor Son dakika! Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde patlama: 2 ölü, 2 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:02:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tofaş’ın müşteri memnuniyetine iki altın ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]