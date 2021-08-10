TOFAŞ'ın yeni sezon programı

Yeni sezonda FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele verecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonu çalışmalarına 16 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın yeni sezon öncesi hazırlık ve kamp programı belli oldu. 2021-2022 Sezonunda ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa ekibi, kadroya yeni dahil edilen yabancı oyuncuların sağlık kontrollerinin tamamlamasının ardından yeni sezon hazırlıklarının startını 16 Ağustos Pazartesi günü Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde verecek. İlk hazırlık maçını 2 Eylül'de Semt77 Yalovaspor Basketbol ile kendi tesislerinde yapacak olan TOFAŞ Basketbol Takımı, 8-12 Eylül tarihleri arasında Antalya Belek'teki bir otelde gerçekleştirilecek ve Gloria Cup'a katılacak.