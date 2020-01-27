TOFAŞ, Joventut Badalona karşısında galibiyet arayacak

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun 4. haftasında H Grubu'nda TOFAŞ, yarın İspanya ekibi Joventut Badalona'yı konuk edecek.

TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Yunanistan'dan Spiros Gkontas, Portekiz'den Sergio Silva ve İsviçre'den Sebastien Clivaz hakem üçlüsü yönetecek.

H Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alan mavi-yeşilliler, taraftarının da desteğiyle deplasmanda 88-84 yenildiği Joventut Badalona karşısında kazanmak istiyor.

Çeyrek final yolunda evinde kayıp yaşamak istemeyen Bursa ekibi, parkeden en az 5 sayı farkla galip ayrılması halinde olası bir puan eşitliğinde rakibine ikili averajda üstünlük sağlayacak.

Grupta averajla üçüncü sırada bulunan Joventut Badalona ise evindeki maçlarda MoraBanc Andorra (90-87) ve TOFAŞ (88-84) galibiyetleri alıp, deplasmanda Unicaja Malaga'ya (90-84) kaybetmişti.

"Depremzedeler için kışlık temel ihtiyaç malzemesi getirin" çağrısı

TOFAŞ Spor Kulübü, sosyal medyadan yaptığı duyuruyla, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara gönderilmek üzere taraftarların maça gelirken yanlarında kışlık temel ihtiyaç malzemesi (mont, kazak, atkı, eldiven, bere, bot, iç giyim) getirmesini talep etti.

Zorlu mevsim şartlarında afet bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için böyle bir uygulama yapılacağının kaydedildiği açıklamada, "Dayanışma kutularımız, salon seyirci turnike giriş noktalarında sizleri bekliyor olacaktır. Bu vesileyle Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, destekleri için tüm basketbolseverlere şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.