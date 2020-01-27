TOFAŞ, Joventut Badalona'yı ağırlıyor - Son Dakika
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TOFAŞ, Joventut Badalona'yı ağırlıyor

7 saat önce

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup TOP16 turu H Grubu 4. haftasında İspanyol temsilcisi Joventut Badalona'yı ağırlayacak.

TOFAŞ, Joventut Badalona'yı ağırlıyor, System.String[]

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup TOP16 turu H Grubu 4. haftasında İspanyol temsilcisi Joventut Badalona'yı ağırlayacak. Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

7Days EuroCup TOP16 turu 4. haftasında TOFAŞ, evinde Joventut Badalona ile karşı karşıya geliyor. H Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alan mavi yeşilliler, deplasmanda kaybettiği İspanyol temsilcisini taraftarının da desteğiyle sahasında devirmek isterken, çeyrek final yolunda evinde kayıp yaşamak istemeyen Bursa ekibi, parkeden en az 5 sayı farkla galip ayrılması halinde rakibine karşı ikili averajı da eline geçirecek. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan Joventut Badalona ise evindeki maçlarda MoraBanc Andorra (90-87) ve TOFAŞ (88-84) galibiyetleri alıp, deplasmanda Unicaja Malaga'ya (90-84) kaybetmişti.Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Yunanistan'dan Spiros Gkontas, Portekiz'den Sergio Silva ve İsviçre'den Sebastien Clivaz hakem üçlüsü yönetecek.


basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:34 Kaynak: DHA
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