Son Dakika Haberleri: Tofaş kârını artırdı, 140 milyon euro yatırım yapacak

Tofaş kârını artırdı, 140 milyon euro yatırım yapacak

34 dakika önce

Geçen yıl karını yüzde 3.7 artıran Tofaş, bu yıl 140 milyon euroluk yatırım planlıyor.

Tofaş kârını artırdı, 140 milyon euro yatırım yapacak, System.String[]
Geçen yıl karını yüzde 3.7 artıran Tofaş, bu yıl 140 milyon euroluk yatırım planlıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:50 

Tofaş, Ekonomi
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