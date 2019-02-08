Tofaş kârını artırdı, 140 milyon euro yatırım yapacak
34 dakika önce
Geçen yıl karını yüzde 3.7 artıran Tofaş, bu yıl 140 milyon euroluk yatırım planlıyor.
Geçen yıl karını yüzde 3.7 artıran Tofaş
, bu yıl 140 milyon euroluk yatırım planlıyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:50
Gucci Tartışılan Siyah Kazağını Satıştan Kaldırdı, Özür Diledi
Ihlamurun Kilosu 200 Liraya Satılıyor
İnternetteki Linke Tıklayan Şahıs Binlerce Lirasından Oldu
Venezuela Muhalefeti: Maduro Hükümeti İzinsiz Olarak Türkiye ve BAE'ye 73 Ton Altın Sattı