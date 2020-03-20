Tofaş koronavirüs önlemlerini duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tofaş koronavirüs önlemlerini duyurdu - Son Dakika

Tofaş koronavirüs önlemlerini duyurdu

6 saat önce

Tofaş, dünya ve Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle son derece kritik günlerden geçtiği bu dönemde, faaliyetlerini çalışanlarının sağlığını ön plana alacak şekilde güncelledi.

Tofaş koronavirüs önlemlerini duyurdu, System.String[]

Tofaş, dünya ve Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle son derece kritik günlerden geçtiği bu dönemde, faaliyetlerini çalışanlarının sağlığını ön plana alacak şekilde güncelledi.

Tofaş açıklamasına göre, şirket, çalışma yöntemlerinde salgınla mücadele doğrultusunda güncellemeler gerçekleştirdi.

"Tofaş olarak, tüm dünya ve ülkemizin, koronavirüs salgını nedeniyle son derece kritik günlerden geçtiği bu dönemde, faaliyetlerimizi çalışanlarımızın sağlığını önceliğimize alarak ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ve Koç Topluluğu genelinde uygulanmakta olan önlemler paralelinde güncelleyerek sürdürüyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, üretim hatlarında, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tavsiyeleri doğrultusunda, çalışan sağlığı açısından riskleri minimize etmek amacıyla 1,5 metre sosyal mesafe kuralının uygulanmaya başladığı bildirildi.

Sosyal mesafe uygulamasının üretim hatlarının yanında, personel servisleri ve tüm ortak alanlarda devreye alındığı aktarılan açıklamada, iş durumu müsait olan çalışanlar için bugünden itibaren evden çalışma imkanı tanınacağı kaydedildi.

"Etkinlikler ve yurt dışı seyahatlerimizi iptal ettik"

Tofaş açıklamasında, bireylerin ve kurumların hem kendisi hem de çevresi için sorumlu olarak hareket etmesi gereken bir dönemden geçildiği hatırlatılarak, konunun gündeme geldiği ilk günden itibaren pek çok önlemi hayata geçirdikleri kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"En üst seviyede uyguladığımız hijyen planımız kapsamında tüm çalışma alanlarımızın sık aralıklarla dezenfekte edilmesi, şirketimize ziyaretçi kabulünün durdurulması ve toplantıların uzaktan iletişim yoluyla yapılması uygulamalarını hızlıca devreye aldık. Etkinlikler ve yurt dışı seyahatlerimizi iptal ettik. İç iletişim kanallarımızda, virüsten korunmaya yönelik yayınları başlattık ve devam ediyoruz.


Bu tedbirlere ilave olarak, üretim hatlarında ve diğer alanlarda sosyal mesafe kuralının ve evden çalışma uygulamasının devreye alınmasının tüm çalışma arkadaşlarımızın, çevre ve toplumun sağlık riskini en aza indirmek açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz.


Durumu anlık olarak takip ederek gerekli önlem ve aksiyonları almaya devam edeceğiz. Bu sürecin ülkemizde ve dünyada hızla sona ermesini umuyor, hepimiz için sağlıklı günler diliyoruz."

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Tofaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:34 Kaynak: AA

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