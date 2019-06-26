TOFAŞ'lı 3 oyuncuya milli davet
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TOFAŞ Basketbol Takımı oyuncularından Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar ve Berk Uğurlu, Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın 26 kişilik geniş sporcu kadrosuna çağrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:02 Kaynak: DHA
TOFAŞ Basketbol Takımı oyuncularından Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar ve Berk Uğurlu
, Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın 26 kişilik geniş sporcu kadrosuna çağrıldı.
31 Ağustos-15 Eylül
tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılacak Ay-Yıldızlıların 26 kişilik geniş kadrosu açıklandı. Antrenörlüğünü Ufuk Sarıca
'nın yaptığı A Milli Takım kadrosunda, TOFAŞ Basketbol Takımı'ndan Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar ve Berk Uğurlu da yer alacak. TOFAŞ yardımcı antrenörlerinden S. Sedat Özyer ise Milli Takım'da Ufuk Sarıca'nın yardımcılığını yapacak. Ay-Yıldızlılar, 1 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla hazırlık çalışmalarına başlayacak ve izinli sporcular da ilerleyen süreçte antrenmanlara dahil olacak.
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