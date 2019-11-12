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TOFAŞ, lider Partizan'ı konuk edecek

7 saat önce

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında yarın sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan NIS ile karşılaşacak.

TOFAŞ, lider Partizan'ı konuk edecek, System.String[]

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında yarın sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan NIS ile karşılaşacak.

TOFAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya'dan Robert Lottermoser, Litvanya'dan Gytis Vilius ve Yunanistan'dan Vasiliki Tsaroucha hakem üçlüsü yönetecek.

Grupta yaptığı 6 maçın 3'ünü kazanan ve 9 puanla 3. sırada bulunan mavi-yeşilli ekip, Partizan NIS karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak son 16 turu için avantaj elde etmek istiyor.

Grupta tek yenilgi yaşayan Partizan NIS, aldığı 5 galibiyetle lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında Belgrad'da oynanan maçta Partizan NIS salondan 93-80 galip ayrılmıştı.

basketbol, Partizan, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:08 Kaynak: AA
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