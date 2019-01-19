Tofaş Lig Arasını Boş Geçmiyor

TOFAŞ Basketbol Takımı, lige verilen All- Star
arasında bugünkü idmanı antrenman maçı yaparak geçirdi. TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Siyah Takım, Yeşil Takım'ı 68-62 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan TOFAŞ, 26 Ocak
Cumartesi günü evinde Pınar Karşıyaka
'yla oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonu nedeniyle lige verilen arada Mavi-yeşilliler çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ederken, TOFAŞ Spor Salonu'nda bugün yapılan tek idmanda Bursa
ekibi, kendi arasında antrenman maçı yaptı.
Yardımcı Antrenör Yalçın Küçüközkan idaresindeki yeşil takım; Diante Garrett, Kyle Weems, Yiğit Arslan, Muhsin Yaşar
ve Mert Konuk'tan oluşurken; Yardımcı Antrenör Murat Hüseyin
Yılmaz yönetimindeki siyah takım ise Sammy Mejia
, Barış Ermiş
, Kenny Kadji, Berkan Durmaz, Muhaymin Mustafa ve Emre Tanışan yer aldı.
10'ar dakikalık üç periyot üzerinden oynanan maçta ilk çeyreği 27-25 yeşil takım önde geçti. Yeşil takım, ikinci periyodu da 48-41 üstünlükle kapatırken, son periyotta oyuna ağırlığını koyan siyah takım kıran kırana geçen maçı 68-62 kazanmayı başardı.
Yarını dinlenerek geçirecek olan TOFAŞ, 21 Ocak Pazartesi günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.
- Bursa