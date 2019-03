Tofaş Renk Basketbol Takımı, Otizmli Çocuklara Umut Oldu

Euroleague One Team projesi kapsamında oluşturulan TOFAŞ Renk Basketbol Takımı, otizmli çocuklara sosyalleşebilmeleri için bir umut oldu. 8 haftalık eğitim süreci sonunda otizmli öğrenciler sertifikalarını kulüp başkanı Cengiz Eroldu ve genel menajer Tolga Öngören 'in elinden aldı.TOFAŞ Spor Kulübü'nün Euroleague One Team projesi olan TOFAŞ Renk Basketbol Takımı, 8 haftalık eğitim sürecini tamamladı. Kulübün, Renk Otizm Derneği'yle birlikte hayata geçirdiği proje, otizmli çocuklara basketbol ile birlikte sosyalleşebilmeleri için bir umut oldu. Kulübün Euroleague OneTeam 'elçileri' David Rivers ve Berkan Durmaz'ın da yer aldığı, Yeni Nesil Tofaş antrenörlerinin gözetiminde gerçekleştirilen eğitimlerde birbirinden özel anlara imza atıldı. İlk çalışmasını 24 Kasım 2018 tarihinde yapan TOFAŞ Renk Basketbol Takımı, 30 Mart 2019 Cumartesi günü Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde gerçekleşen 8'inci hafta çalışması sonrası sertifika töreniyle proje kapsamındaki eğitim sürecini tamamladı.40 OTİZMLİ ÖĞRENCİ SERTİFİKALARINI ALDITofaş CEO 'su ve TOFAŞ Spor Kulübü Başkanı Cengiz Eroldu, TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, TOFAŞ Basketbol Takımı Euroleague OneTeam elçisi Berkan Durmaz ve Renk Otizm Derneği adına Başkan Ferhan Özvatan 'ın hazır bulunduğu sertifika törenine aileler de katıldı. Euroleague One Team projesi kapanış töreninde 40 otizmli öğrenci, 13 antrenör ve 9 gönüllüye sertifikaları kulüp başkanı Cengiz Eroldu ve genel menajer Tolga Öngören tarafından verildi.FARKINDALIK OLUŞTURDULAR8 Haftalık eğitim süreci sonunda seçilen 12 otizmli öğrenci basketbol eğitimlerine devam edecek. Tofaş Renk Basketbol Takımı, ilerleyen dönemde otizm farkındalığına dikkat çekmek adına TOFAŞ Basketbol A Takım maçında bir gösteri sergileyecek. TOFAŞ Renk Basketbol Takımı'nın temelleri, 2017-2018 sezonunun ikinci yarısı itibarıyla Bursalı basketbol severlerin katkısıyla atılmıştı. Satılan her biletten elde dilen gelirler, otizmli çocukların basketbol hayalleri için bir umut olmuştu.- Bursa