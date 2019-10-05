TOFAŞ, Sigortam.net İTÜ Basketbol'u farklı geçti!

SALON: TOFAŞ



HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Özge Şentürk



TOFAŞ: Tarik Phillip 9, Matthew Lojeski 7, Berkan Durmaz 13, Berk Uğurlu 8, Devin Williams 32, Barış Ermiş 11, Muhsin Yaşar 14, Muhaymin Mustafa 9, DJ White 13, Batın Tuna 5, Bora Satır 2, Berkan Aksu



SİGORTAM.NET İTÜ BASKETBOL: Cenk Akyol 8, Mehmet Yağmur 9, Cole Spencer Huff 9, Dwight Jacoby Coleby 13, Archie Lee Goodwin 18, Darrell Williams 13, Yunus Akçay 2, Ramazan Tekin 4, Kerem Gönlüm 4, Semih Say, Burak Selen



1.PERİYOT: 31-16



DEVRE: 62-31



3.PERİYOT: 97-58



Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Williams ve Phillip ile etkili olan TOFAŞ, 5. dakikada 11-6 skor üstünlüğü yakaladı. Coleby'in basketiyle farkı 3'e indiren (11-8) Sigortam.net İTÜ Basket'e, Lojeski ve Williams ikilisiyle karşılık veren Bursa temsilcisi, 9-0'lık seriyle farkı çift hanelere çıkardı: 20-8. Kalan dakikalarda iyi oyunu sürdüren mavi-yeşilliler, ilk çeyreği 31-16 önde bitirdi.



İkinci periyota da iyi başlayan TOFAŞ, dış hücumlardan Barış Ermiş ve Dj White ile sayılar bularak 13. dakikada farkı 17'ye çıkardı: 37-20. Boyalı alanda Muhsin Yaşar ve Williams'ın sertliğini hem hücumda hem de savunmada iyi değerlendiren Bursa temsilcisi, 17. dakikada da 8-0'lık seri buldu ve fark 21'e (45-24) kadar yükseldi. Farkın iyice arttığı çeyrekte rakibinin direncini baskılı oyunla kıran TOFAŞ, soyunma odasına 62-31'lik skorla gitti.



Üçüncü periyota genç oyuncusu Muhaymin Mustafa'nın sayılarıyla başlayan TOFAŞ, 8-0'la serilerine bir yenisini daha ekleyerek 21. dakikayı 65-31'lik skorla geçti. Oyun geneline yaydığı sertliğe bu çeyrekte de devam eden mavi-yeşilliler, final periyoduna 97-58'lik üstünlükle girdi.



Son çeyrekte farkın açılmasıyla daha genç bir ilk beş ile maça devam TOFAŞ, sahadan 123-80 galip ayrıldı.



Şiddetli yağış nedeniyle elektrik kesintisi



Bursa'da gece saatlerinde başlayan ve gün içinde devam eden şiddetli yağış, TOFAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda elektrik kesintisine neden oldu.



İlk çeyreğin 5. dakikasında yaşanan elektrik kesintisi yüzünden oyun kısa süre durdu. Yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından jeneratörün devreye girmesiyle ışıklar yeniden yandı ve maç tekrar başladı.



