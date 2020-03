TOFAŞ Spor Kulübü'nden 'koronavirüs' açıklaması

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili TOFAŞ Spor Kulübü'nden açıklama geldi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ Spor Kulübü, koronavirüs salgınını yakından takip ettiklerini belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Tofaş Spor Kulübü olarak; insan sağlığının her şeyden değerli olduğunu; oyuncularımızın, teknik ve idari ekibimizin, kulüp çalışanlarımızın ve taraftarlarımızın sağlığının tüm sonuç ve başarıların önünde olduğunu belirtiriz. Tofaş ailesi olarak ülkemizin bu salgını minimum etkiyle atlatmasını temenni ederken, Kovid-19 salgınının önlenmesine karşı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tüm uyarıların dikkatle takip edilmesini ve uygulanmasının önemli olduğunu vurgulamak isteriz.

Yaşanan tüm bu gelişmeler doğrultusunda alınan kararları siz taraftarlarımızla ve kamuoyuyla aşağıda paylaşmaktayız;

TOFAŞ Basketbol A Takımımızın yer aldığı 7Days Eurocup'ta 2019-2020 sezonu, Euroleague yönetimi kararıyla ikinci bir karara kadar geçici olarak askıya alınmıştır.

TOFAŞ Basketbol A Takımımızın yer aldığı ING Basketbol Süper Ligi'nde Nisan ayı sonuna kadar tüm maçlar Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) kararıyla seyircisiz oynanacaktır. Koronavirüs salgınından doğan mevcut durum göz önünde bulundurularak; önümüzdeki günlerde lig fikstürünün yeniden gözden geçirilebileceği ve gerekmesi halinde liglerin tatil edilmesi de dahil olmak üzere her türlü ilave kararın alınabileceği bildirilirken, devam edecek müsabakalar için TBF tarafından aşağıdaki önlemler alınmıştır;

Karşılaşmaların öncesi ve sonrasında seremoniler gerçekleştirilecek ancak el sıkışma olmayacak.

Soyunma odalarına oyuncular ve takım yetkililerinin dışında kimsenin girmesine müsaade edilmeyecek.

Hakem masaları ve takım bankları dezenfekte edilecek ve bu alanlarda sıvı el temizleyiciler bulundurulacak.

Müsabakalarda minimum sayıda personel görevlendirilecek.

TOFAŞ Basketbol Genç Takımımızın yer aldığı Basketbol Gençler Ligi'nde 2019-2020 sezonu; altyapı şampiyonaları ve Yerel Lig müsabakaları TBF tarafından sonradan belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir.

Tüm bu kararlar ışığında Kovid-19 salgını tedbirleri gereği Tofaş Basketbol altyapı müsabakalarımız ve antrenmanlarımız; Yeni Nesil Tofaş çalışmalarımız; Türkiye'nin 13 farklı ilinde bulunan Tofaş Basketbol Okulları'ndaki (franchise) çalışmalarımız ikinci bir karara kadar geçici olarak askıya alınmıştır.

Faaliyetimizin devam ettiği Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'mizde ve maç salonumuz olan Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda tüm önlemler ve tedbirler alınmış olup, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri rutinin dışında detaylı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen Korona Virüs (Kovid-19) salgını karşısında tüm taraftarlarımıza, basketbol kenti Bursa'ya, ülkemize ve dünya insanlığına sağlık diliyor, yaşanan her gelişmeyi an be an paylaşacağımızı belirtiyoruz."