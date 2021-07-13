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Tofaş, "Sürdürülebilirlik Raporu"nu yayınladı - Son Dakika

Tofaş, "Sürdürülebilirlik Raporu"nu yayınladı

13.07.2021 15:41
Tofaş,

Türk otomotiv sanayinin önde gelen şirketlerinden Tofaş, 8'inci Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyu ile web üzerinden interaktif formatta paylaştı.

Türk otomotiv sanayinin önde gelen şirketlerinden Tofaş, 8'inci Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyu ile web üzerinden interaktif formatta paylaştı.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, tüm sektörlerde olduğu gibi küresel otomotiv sektöründe de ticaret ve tedarik zincirinde aksamalar yaşanmasına rağmen, 250 bin adetlik üretim, 118 bin adetlik ihracat ve iç pazar satışlarındaki yüzde 93'lük yerli üretim payı ile Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan şirket, sektöre ve ekonomiye değer yaratmayı da sürdürdü.

Şirket, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında temsil ettiği Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markalarıyla 142 bin adet satış gerçekleştirerek, pazar payını yüzde 18,4'e yükseltti.

Fiat, 2020 yılında otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarındaki ilk sıradaki yerini korudu. Egea ailesi 225 milyon dolar yatırımla yenilendi ve aileye Cross modeli eklendi. Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 13'ünü gerçekleştiren Tofaş, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük 10 sanayi kuruluşu arasında yer aldı.

2020 yılında, farklı alanlardaki 9 insan kaynakları uygulaması ile Stevie Awards ve Brandon Hall Group tarafından ödüllere layık görülen şirket, yenilikçi öğrenme ve teknoloji çözümleri ile The Stevie Awards for Great Employers ve Stevie International Business Awards'ta 3 ödül aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, 2020 yılında başlayan Kovid-19 salgınının tüm insanlık ve iş dünyası üzerinde eşi benzeri görülmemiş etkilerinin olduğunu belirterek, "Dünya üzerinde milyarlarca insan fiziksel, duygusal ve finansal zorluk yaşadı. Pandemi sürecinden ülkemiz de büyük ölçüde etkilendi. Tofaş olarak başta çalışanlarımız olmak üzere, tüm paydaşlarımızın sağlığını korumayı, istihdamın korunmasını ve çalışan gelir kaybının önlenmesini önceliklendirirken, işimizin de sürekliliğini sağlayarak ekonomik değer yaratmaya devam ettik. Uzun yıllardır yatırım yaptığımız ArGe, dijitalleşme ve inovasyon çalışmalarımız, bilgi birikimimiz ve çevik hareket etme kabiliyetimiz, bu zorlu dönemde bize büyük bir güç sağladı." ifadelerini kullandı.

Eroldu, Tofaş kültürü içerisinde tüm çalışanlar için güvenli bir iş ortamı yaratmayı temel sorumluluk olarak kabul ettiklerine ve iş sağlığı ve güvenliğinde WCM (Dünya Klasında Üretim) kapsamında örnek fabrika olduklarını belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu sorumluluk ile pandemi gerekliliklerine göre iş sağlığı güvenliği kurallarımızı güncelleyerek, koruyucu önlemler, uzaktan çalışma gibi hızla devreye alınan pek çok uygulama ile çalışanlarımızın hayatını güvenli hale getirmeyi hedefledik. Günümüzde toplumsal farkındalığın da arttığı bir diğer odak konumuz ise iklim krizi ve adaptasyon oldu. Sorumlu üretim ve tüketim anlayışı çerçevesinde doğal kaynak tüketimini ve atık oluşumunu azaltırken, geri kazanım oranlarımızı arttırıyoruz. Bu kapsamda 2024 yılı hedefimiz, 2011 baz yılına göre yüzde 33 emisyon azaltımı ve uzun vadede karbon nötr tesis olmak."

"Fiat Online ile dijital platform üzerinden araç satışına başladık"

Üretim geleceğinin vazgeçilmezi olan dijital dönüşüm kapsamında, akıllı fabrika uygulamaları ve Tofaş mühendislerinin geliştirdiği algoritmalar sayesinde, Bursa'daki fabrikanın üretim kapasitesinin artırıldığına ve montaj hatlarını daha verimli hale getirildiğine vurgu yapan Eroldu, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde müşteri hizmetlerimizi dijital kanallar ve e-ticaret odaklı sürdürdük. Fiat Online ile dijital platform üzerinden araç satışına başladık. Bağlanabilir araç teknolojisiyle aracı ve sürücüyü birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect hizmetimizle müşteri deneyimini farklı ve ayrıcalıklı bir boyuta taşımayı sürdürdük. 'Connect Kasko', Fiat Yol Arkadaşım Connect bağlantılı araç teknolojisiyle kaskoda akıllı fiyatlandırmanın Türkiye'deki ilk örneği oldu. Makine ve ekipmanlarımızdan aldığımız gerçek zamanlı veriler ile enerji ve üretim verimliliği sağladığımız 100'ün üzerinde 'Nesnelerin İnterneti' projesini devreye alırken, 50'yi aşkın, ileri analitik, görüntü işleme, robotik süreç otomasyonu, ileri robotik ve cobot uygulaması ile süreçlerimizde verimlilik elde ettik."

Eroldu, Tofaş ArGe'nin FCA grubunun Avrupa'daki 2 büyük Ar-Ge merkezinden biri olduğunu belirterek, "Devam eden yatırımların yanı sıra ürün geliştirme yetkinliğimizi arttırmak amacıyla ArGe Merkezimizde 10 milyon avroluk yeni test ekipmanları yatırımı yaptık. Tofaş ArGe Merkezi; 2020 yılı içerisinde yoğun olarak Egea model ailesinin yenilenme faaliyetlerini yürütürken, FCA'nın ArGe projelerine de destek vererek, mühendislik ihracatı da gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın boyunca, Tofaş Fabrikası'nda gönüllülük esasıyla gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak Eroldu, "Farklı birimlerimiz ana faaliyetlerinin yanı sıra yıl içerisinde toplumsal ihtiyaçlara karşı çevik hareket ederek kurumsal duyarlılık örneği sergiledik. Tasarım ve üretimini ArGe merkezimizde gerçekleştirdiğimiz koruyucu sağlık ekipmanlarını 70 ildeki sağlık kuruluşuna teslim ettik. Toplamda 50 bin siperlikli maske ile bin 300 biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini ürettik." ifadelerini kullandı.

Araştırma Geliştirme, Tofaş, Türk, Fiat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tofaş, 'Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı - Son Dakika Ekonomi


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