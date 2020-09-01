TOFAŞ'ta 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ta 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Kulübün açıklamasına göre, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı'nın oyuncularına dün, oynayacağı hazırlık karşılaşmaları öncesi Kovid-19 testi yapıldı.

Oyuncular, teknik ekip ve personele, sağlık partneri Bursa Medicana Hastanesi tarafından yapılan testler sonrası 3 oyuncuya pozitif tanısı konuldu.

Klinik şikayeti bulunmayan oyuncuların izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.

Öte yandan TOFAŞ'ın, yarın ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol ile oynaması planlanan hazırlık maçı iptal edildi.